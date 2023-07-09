Yellen'dan 'adil rekabet' vurgusu

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, dört günlük Pekin gezisinin son ayağında üst düzey Çinli yetkililerle yaptığı 10 saatlik ikili görüşmelerin "doğrudan" ve "verimli" geçtiğini ve sık sık sarsılan ilişkilerin istikrara kavuşmasına yardımcı olduğunu söyledi.

Yellen, düzenlediği basın toplantısında ABD ve Çin'in bir dizi konuda anlaşmazlık içinde olmaya devam ettiğini ancak ziyaretinin Washington yönetiminin "ABD-Çin ilişkilerini daha sağlam temellere oturtma" çabalarını ilerlettiğinden emin olduğunu ifade etti.

Pekin'deki ABD büyükelçiliğinde gazetecilere yaptığı açıklamada Yellen, "ABD ve Çin'in önemli anlaşmazlıkları var. Ancak Başkan Biden ve ben ABD ile Çin arasındaki ilişkiyi büyük güç çatışması çerçevesinde görmüyoruz. Dünyanın her iki ülkenin de gelişmesi için yeterince büyük olduğuna inanıyoruz." dedi.

Hedef ikili bağları güçlendirmek

Yellen'in Çin ziyareti Washington'un, Tayvan krizinden teknolojiye kadar müttefiklerini de rekabetin içine çeken şirketler ile ticari bağları etkileyen meseleler yüzünden hırpalanan dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki bağları onarmaya yönelik girişim olarak dikkat çekti.

Dışişleri Bakanı Antony Blinken geçen ay Pekin'i ziyaret ederek ABD’nin Biden yönetimindeki en üst düzey ilk Çin ziyaretini gerçekleştirmişti. ABD İklim Elçisi John Kerry'nin de bu ay içinde Pekin’i ziyaret etmesi bekleniyor.

Yellen ziyaretinin amacının Çin'in yeni ekonomi ekibiyle bağlar kurmak, ilişkileri derinleştirmek, yanlış anlaşılma riskini azaltmak ve iklim değişikliği ve borç sorunu gibi alanlarda işbirliğinin önünü açmak olduğunu söyledi.

"Bazı ilerlemeler kaydettiğimizi düşünüyorum ve hem bize hem de dünyaya fayda sağlayan sağlıklı bir ekonomik ilişkiye sahip olabileceğimizi düşünüyorum" diyen Yellen, personel düzeyinde daha fazla ve daha düzenli iletişim beklediğini de sözlerine ekledi.

Yellen: Ayrışma felaket olur

Çinli yetkililerin ülke dışı yatırımları kısıtlaması beklenen bir idari emirle ilgili endişelerini dile getirdiklerini söyleyen Yellen, Washington'un Çin ekonomisinden ayrılmak istemediğini, zira bunun her iki ülke için de felaket ve dünya için istikrarsızlaştırıcı olacağını yineledi.