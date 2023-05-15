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Yellen'dan 'borçlanma tavanı' mesajı: Umutluyum

ABD Hazine Bakanı Yellen, ABD'nin temerrüde düşmesini engelleyecek bir çözüm bulunacağına güvendiği açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi
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ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, ABD'de borçlanma tavanının artırılması konusunda yaşanan restleşmeyi geçmişe göre "çok daha zorlu" olarak tanımlarken, ABD'nin temerrüde düşmesini engelleyecek bir çözüm bulunacağına güvendiğini söyledi.

Kongre'yi 31,4 trilyon dolar olan federal borçlanma tavanını "ekonomik ve finansal bir felaketten" kaçınmak için artırmaya çağıran Yellen, Hazine'nin ne zaman hükümetin faturalarını ödeyemeyecek duruma geleceği konusunda Kongre'yi gelecek 2 hafta içinde bilgilendirmeyi umduğunu da ifade etti.

İngiltere Maliye Bakanı Hunt da G7 toplantıları sorasında gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD'de borçlanma tavanının artırılması konusunda yaşanan çekişmenin küresel ekonomi için "çok ciddi" bir tehdit olduğunu vurguladı.

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