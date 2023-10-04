Yellen'dan Çin itirafı

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, ABD'nin başta temiz enerji ürünleri olmak üzere kritik tedarik zincirlerinde Çin'e aşırı bağımlı hale geldiğini söyledi ve ABD'nin tedarik kaynaklarını genişletmesi gerektiğini vurguladı.

Fortune CEO etkinliğinde konuşan Yellen, sanayi politikasına "güçlü bir inanan" olmadığını, ancak diğer ülkeler büyük sübvansiyonlarla yarı iletken endüstrileri kurarken ABD'nin buna çok uzun süre seyirci kaldığını savundu. Yellen, ABD'nin kendine ait güçlü bir yarı iletken sektörü olmadan ulusal güvenlik kaygılarıyla karşı karşıya kalacağını öne sürdü.

Yellen, geçen yıl çıkarılan Çipler ve Bilim Yasası'nın bu eğilimi tersine çevirmeye yardımcı olacağını belirtti.