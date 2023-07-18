Yellen’dan dezenflasyon mesajı

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen istihdam piyasasındaki duraksamanın enflasyondaki yavaşlamada önemli bir etken olduğunu açıkladı.

G20 Zirvesi için Hindistan'da bulunan Yellen Bloomberg News'e konuştu. ABD’li bakan, enflasyonist baskılar yaratan bir dizi faktörün yanı sıra, soğuyan ancak duraksamayan işgücü piyasasının enflasyonu yavaşlatmada öncü bir rol oynadığını söyledi.

Yellen “Bazı şirketlerin işe alım taleplerindeki yoğunluk düştü. İstihdam piyasası önemli bir sıkıntıya neden olmadan soğuyor” dedi.

Yellen barınma maliyetleri ve araç fiyatlarının da maliyet baskılarını düşüreceğini dile getirdi.

Yellen ayrıca ABD'nin enflasyonu düşürme konusunda iyi bir ilerleme kaydettiğini ve Amerikan ekonomisinin bir resesyona girmesini beklemediğini sözlerine ekledi.