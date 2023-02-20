Yemen, deniz ürünleri ihracatını askıya aldı

Yemen'de deniz ürünleri ihracatı yerel ihtiyaçlar nedeniyle durduruldu. Yemen resmi ajansı SABA'nın haberine göre, Tarım ve Sulama Bakanlığı konuya ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

Açıklamada "balık üretiminde ülkenin içinden geçtiği zor durum göz önüne alınarak deniz ürünleri ihracatının durdurulduğu" belirtildi.

Kararın, Genel Balıkçılık Kurumu ve yerel yönetimlerin işbirliğinde uygulanacağı ve elde edilen balık miktarı ve türlerine ilişkin günlük rapor tutulacağı bildirildi.

Bakanlık ayrıca, ihracatçılara ellerindeki ürünleri bitirmeleri için kararın yayınlandığı tarihten itibaren bir hafta süre verdi.

Yemen Tarım Bakanı Salim es-Sokotri, karara ilişkin, "Deniz ürünleri ihracatının durdurulması kararı, balık üretiminin az olduğu bu dönemde acil bir ihtiyaçtır." değerlendirmesinde bulundu.

Yemen'deki iç savaş nedeniyle deniz ürünlerinin ihracatına ilişkin resmi bir veri bulunmuyor ancak deniz ürünleri ihracatı "güvenlik sorunlarına rağmen kısmen de olsa canlılığını koruyan sektörlerden biri" olarak öne çıkıyor.