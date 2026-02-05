  1. Ekonomim
  3. Yen daha da zayıflayabilir
Olası müdahale beklentilerine rağmen piyasalarda dolar/yen paritesinde yukarı yönlü eğilimin korunduğu belirtilirken, yende değer kaybının sürme riski öne çıkıyor.

SMBC Nikko Securities stratejisti Rinto Maruyama’ya göre Japon hükümetinin olası müdahalesine karşı döviz yatırımcıları tetikte kalsa da yenin daha da zayıflaması ihtimali bulunuyor.

Maruyama, "Yetkililer mevcut yen zayıflığına karşı hareketsiz kalırsa veya mali genişleme endişeleri artarsa, yatırımcıların yenin değer kazanmasına yönelik temkinleri azalabilir" dedi.

Maruyama,"Müdahale endişeleri sürse de piyasa genelinde dolar/yen paritesinin yukarı yönlü eğilimli olduğu konusunda bir uzlaşı var" ifadelerini kullandı.

Dolar/yen paritesi son olarak 156,82 seviyesinde işlem görüyor.

