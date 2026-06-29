Yen erimeyi sürdürdü, dolar karşısında 40 yılın en düşük seviyesine indi

Japon para birimi yen, ABD doları karşısında yüzde 0,1 oranında değer kaybederek 161,96 seviyesine geriledi. Böylece yen, Japonya'nın döviz piyasasını desteklemek amacıyla Temmuz 2024'te gerçekleştirdiği müdahale sırasında görülen 161,95 seviyesinin de altına inerek 1986'dan bu yana dolar karşısındaki en düşük seviyesini kaydetti.

Piyasalarda yaşanan bu gelişmenin, Japonya'da tedirginliği artırabileceği ve yatırımcıların, yetkililerin döviz piyasasına yeniden müdahale etme ihtimalini yakından takip ettiği belirtildi.

Göstergeler iç talepteki toparlanmayı işaret etti

Diğer yandan Japon yenindeki değer kaybına karşın ülke ekonomisinden gelen bazı veriler iç talepteki toparlanmaya işaret etti. Mayıs ayında perakende satışlar yıllık bazda yüzde 5,3 artarak Kasım 2023'ten bu yana en güçlü yükselişini kaydetti. Söz konusu artışta, hükümetin tüketimi desteklemek amacıyla hayata geçirdiği teşvik paketlerinin etkili olduğu değerlendirildi.

Tarihi süreç yeniden gündemde

Yen, en son bu seviyelerde işlem gördüğü dönemde, ABD öncülüğünde imzalanan para birimi anlaşmasının ardından uzun yıllar sürecek güçlü değer kazanım sürecine girmişti. O dönemde Japon para birimi, bugünkü tablonun aksine hızla güçlenmişti.

Zayıf yen ihracatı desteklerken ithalat maliyetlerini artırıyor

Yendeki değer kaybı, ihracatçı şirketlerin kârlılığını artırarak Japon borsasının rekor seviyelere ulaşmasına katkı sağlıyor. Buna karşın özellikle dolar üzerinden fiyatlanan petrol ve doğalgaz ithalatının maliyetinde yaşanan yükseliş, ülke ekonomisi üzerinde baskı oluşturuyor.

Artan ithalat maliyetlerinin enflasyonu yukarı çekmesiyle birlikte, gıda ve elektrik başta olmak üzere temel tüketim kalemlerinde fiyatların yükselmesi vatandaşların harcamalarını artırıyor. Bu durumun ise Başbakan Sanae Takaiçi hükümetinin kamuoyu desteği üzerinde olumsuz etki yaratabileceği değerlendiriliyor.