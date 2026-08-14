Yende müdahale etkisi azaldı: Üç ayın en sert haftalık kaybına ilerliyor

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Yen, ABD ve Japonya’nın döviz piyasalarına müdahalesinin etkisinin azalmasıyla cuma günü üç ayın en sert haftalık kaybına hazırlanırken, yatırımcılar para birimindeki düşüşü durdurmak için yeni bir resmi müdahale gerekip gerekmeyeceğini değerlendiriyor.

Japon para birimi, temmuz sonu ve ağustos başındaki müdahalelerin ardından elde ettiği kazanımların yaklaşık yarısını geri verdi.

Yen bu hafta dolar karşısında yaklaşık yüzde 1 değer kaybederek 159,43 seviyesine geriledi.

Para birimi, temmuzdaki müdahale öncesinde yaklaşık 164 seviyesindeydi. Piyasa 160 seviyesini yeni bir müdahale için olası tetikleyici olarak görüyor.

Gözler yeniden 160 seviyesinde

Yenin bu haftaki düşüşünün, mayıs ayından bu yana en sert haftalık kayıp olması bekleniyor. Mayısta da para birimi, bir başka resmi müdahalenin ardından yeniden değer kaybetmişti.

Yen, euro karşısında da bu hafta yaklaşık yüzde 0,8 gerileyerek 183,91 seviyesine indi. Bu, nisandan bu yana euro karşısındaki en büyük haftalık kayıp oldu.