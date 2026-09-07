Yendeki düşüşe rekor müdahale: Rezervler sert geriledi

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Japonya’nın yendeki tarihi değer kaybını durdurmak için gerçekleştirdiği rekor döviz müdahalesi ülkenin rezervlerinde sert düşüşe neden oldu.

Ülkenin döviz rezervleri ağustosta 79,6 milyar dolar azaldı. Yüzde 6,18’e karşılık gelen bu düşüş, şimdiye kadar kaydedilen en sert aylık gerileme oldu.

Yen için yaklaşık 99 milyar dolar harcandı

Rezervlerdeki erimenin temel nedeni, yendeki kalıcı değer kaybını durdurmak amacıyla gerçekleştirilen rekor büyüklükteki döviz müdahalesi oldu.

Japonya, 30 Temmuz-26 Ağustos döneminde yenin değerini desteklemek için 15,4 trilyon yen, yaklaşık 98,66 milyar dolar harcadı. Bu tutar, tek bir ayda gerçekleştirilen en büyük döviz müdahalelerinden biri olarak öne çıktı.

Rezervlerdeki gerilemede, toplam rezervlerin yaklaşık yüzde 70’ini oluşturan ve çoğunlukla ABD Hazine tahvillerinden oluşan yabancı menkul kıymetlerdeki azalma etkili oldu.

Tokyo’nun yabancı menkul kıymet varlıkları ağustosta 87,8 milyar dolar azaldı.

ABD 2011’den bu yana ilk kez müdahaleye katıldı

Operasyonun bir bölümü ABD ile koordineli şekilde gerçekleştirildi. ABD, 31 Temmuz’da piyasaya girerek 2011’den bu yana ilk kez Japonya’nın yen müdahalesine ortak oldu.

Uzmanlar, Japonya’nın ABD Hazine tahvili satmaya devam etmesinin Washington’da baskı yaratabileceğini, bu nedenle gelecekteki olası müdahalelerde ABD Merkez Bankasının (Fed) likidite imkanlarının da kullanılabileceğini belirtiyor.