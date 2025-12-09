“Yeni Fed Başkanı bağımsız olmalı”

Man Group'un Baş Stratejisti Kristina Hooper, gelecekteki Fed Başkanı'nın bağımsızlığına piyasalarda şüphe oluşması halinde, Fed'in uzun vadeli borçlanma maliyetlerini düşürmek için niceliksel genişlemeye (QE) başvurmak zorunda kalabileceği uyarısında bulundu.

Hooper, 2022'de Birleşik Krallık'ta Liz Truss hükümeti döneminde yaşanan tahvil satış baskısını bir örnek olarak gösterdi. "Bağımsızlığı yeterince güçlü algılanmayan bir başkanın" uzun vadeli faiz oranlarını etkilemek için QE'ye ihtiyaç duyabileceğini ifade etti.

Tahvil yatırımcılarının önceliğinin mali sürdürülebilirlik ve Fed bağımsızlığı olduğunu vurguladı.

Hooper ayrıca, "Fed fon oranını düşürmenin, uzun vadeli faizlerin de düşeceğini garanti etmediğini; tam aksi bir etki yaratabileceğini" sözlerine ekledi.