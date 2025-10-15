Yeni Fed Başkanı için liste hazır! Hazine Bakanı Bessent: Trump'a 3-4 isim sunacağım

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Fed Başkanı Jerome Powell’ın Mayıs 2026’da sona erecek görev süresi öncesi başkanlık koltuğu için aday belirleme sürecine ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

"Trump'a 3-4 isim sunacağım"

Bessent, Şükran Günü’nün ardından Başkan Donald Trump’a değerlendirmesi için 3 ila 4 ismi sunmayı planladığını duyurdu.

"Başkan her zaman yaptığı gibi yüzlerce kişiden fikir alacak"

Washington’da Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası’nın yıllık toplantıları kapsamında CNBC’nin düzenlediği etkinlikte konuşan Bessent, Trump’ın karar sürecinde geniş bir çevreden görüş alacağını belirtti. Bessent, “Sonuçta Başkan, her zaman yaptığı gibi onlarca, hatta yüzlerce kişiden fikir alacak ve sonunda kararını verecek” dedi.

Bessent Fed Başkanı için kriteri açıkladı

Bessent’e, Fed Başkanlığı görevine gelecek ismin faiz indirimine sıcak bakmasının bir kriter olup olmadığı sorulduğunda ise, “Kriterlerden biri açık fikirli olması” yanıtını verdi.

Kulisler hareketlendi

Trump, görev süresi boyunca Fed Başkanı Jerome Powell’ı sık sık eleştirmiş, faizlerin daha hızlı ve daha fazla indirilmesi gerektiğini savunmuştu. Powell’ın görev süresi Mayıs ayında dolarken yeni başkanın kim olacağı Washington kulislerinde şimdiden merak konusu oldu.