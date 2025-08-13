Yeni Fed başkanı kim olacak? İşte konuşulan 11 isim!

ABD'de Trump yönetimi, mevcut ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın mayıs ayında sona erecek görev süresi için 11 adayı değerlendiriyor. Bu adaylar arasında daha önce kamuoyuna açıklanmayan üç yeni isim de bulunuyor.

CNBC'nin haberine göre, belirtilen yeni isimler Jefferies Baş Piyasa Stratejisti David Zervos, eski Fed Yöneticisi Larry Lindsey ve BlackRock küresel sabit gelir baş yatırım sorumlusu Rick Rieder olarak sıralanıyor.

Bu isimler, daha önce değerlendirildiği onaylanan Fed Denetimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Michelle Bowman, Fed Yöneticisi Chris Waller, Fed Başkan Yardımcısı Philip Jefferson, Bush Yönetimi'nde ekonomik danışmanlık yapmış Marc Summerlin, Dallas Fed Başkanı Lorie Logan ve eski St. Louis Fed Başkanı James Bullard gibi isimlerin yer aldığı listeye katıldı.

Başkan Trump ayrıca, Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Kevin Hassett ve eski Fed Yöneticisi Kevin Warsh'ın da listesinde olduğunu belirtmişti.

Yetkililer, Hazine Bakanı Scott Bessent'in tüm adaylarla görüşerek listeyi daraltacağı ve nihai listeyi Başkan'a sunacağı "titiz bir süreç" işleyeceğini bildirdi.