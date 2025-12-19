Yeni Fed başkanı kim olacak? Trump, adaylardan Waller için 'harika' dedi

ABD Başkanı Donald Trump Perşembe günü, bir gün önce ABD Merkez Bankası (Fed) başkanı Jerome Powell'ın görevini devralacak aday olarak Fed Guvernörü Christopher Waller ile görüştüğünü ve onu "harika" olarak nitelendirdiğini söyledi.

Trump, bu görev için üç ya da dört adayın hâlâ yarışta olduğunu belirtti.

Trump'a Fed Guvernörü Michelle Bowman hakkındaki düşünceleri de soruldu ve Trump onun için "fantastik" yorumunda bulundu.

Powell'ın dört yıllık başkanlık süresi mayıs ayında sona eriyor ve Trump, büyümeyi destekleyen para politikasını destekleyecek bir halef istediğini söyledi.

Waller ve Bowman'ın yanı sıra, Beyaz Saray Ekonomi Danışmanı Kevin Hassett ve Eski Fed Guvernörü Kevin Warsh da yarışta olan diğer isimler arasında bulunuyor.