Yeni Fed Başkanı Warsh'ın ilk sınavı bu hafta! Piyasalar verilecek mesajları bekliyor

Küresel pay piyasalarında geçen hafta, Orta Doğu'daki gerilimler, ABD'nin enflasyon verileri ile uzay ve havacılık şirketi Space Exploration Technologies Corp'un (SpaceX) halka arzı öne çıkarken, ABD/İsrail-İran Savaşı'nda zaman zaman tırmanan gerilim, küresel piyasalarda fiyatlamaların merkezinde kalmayı sürdürdü.

Gelecek hafta ise piyasaların gözü, Orta Doğu'daki gelişmeler ve yeni ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Kevin Warsh'ın yöneteceği ilk toplantıdan çıkacak para politikası kararlarında olacak. Bankanın faiz oranını sabit tutmasına kesin gözüyle bakılırken, Warsh'ın ilk sözle yönlendirmelerindeki tonuna dikkat edilecek.

Analistler, para politikası metni ve Warsh'ın toplantı sonrası yapacağı açıklamalarda gelecek dönem politikalara ilişkin sinyaller aranacağını belirterek, alınacak sinyallerle birlikte piyasalarda oynaklığın artabileceğini bildirdi.

Piyasalar BoE ve Lagarde'ı takibe alacak

Avrupa borsalarında geçen hafta Almanya hariç alıcılı bir seyir izledi. Gelecek hafta İngiltere Merkez Bankasının (BoE) faiz kararı ile Avrupa Merkez Bankası (AMB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamaları yakından takip edilecek.

Geçen hafta AMB, 21 toplantı sonra ilk kez faiz artışına gitti. Banka, 3 temel faiz oranını 25 baz puan artırdı. AMB Başkanı Lagarde, Orta Doğu'da tırmanan savaşın küresel piyasalarda ciddi enflasyonist baskılar oluşturduğunu belirterek, faiz artırımının Orta Doğu’daki savaşın doğrudan sonucu olduğunu söyledi.

Yurt içinde hangi veriler önemli olacak?

Öte yandan yurt içinde geçen haftanın en önemli gündem maddesi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı oldu. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 37 seviyesinde sabit bıraktı. Karar metninde, "Yılın ilk aylarındaki yükselişin ardından enerji fiyatlarının etkisiyle nisan ayında artan enflasyonun ana eğilimi, mayıs ayında bir miktar gerilemiştir" ifadelerine yer verildi.

Gelecek hafta yurt içinde pazartesi sanayi üretimi, bütçe dengesi, salı konut fiyat endeksi, perşembe konut satışları, cuma reel kesim güven endeksi, kapasite kullanımı verileri takip edilecek.