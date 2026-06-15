Yeni Fed yönetimiyle birlikte küresel finans piyasalarında rota tamamen değişiyor mu?

Küresel finansal mimari, son dönemde enflasyonist süreçlerin kontrol altına alınmasıyla birlikte para politikalarında kademeli bir gevşeme döngüsüne girileceği varsayımı üzerinden fiyatlamalar yapıyordu. Ancak ulaştırma, enerji ve hizmet sektörlerinden gelen katı fiyat baskıları ile makroekonomik büyüme verilerinin gücü, bu beklentileri sert bir ekonomik gerçeklikle yüzleştiriyor. Yapılan makroekonomik analizler, faiz indirimlerine yönelik piyasa iyimserliğinin yerini, yönetim değişimi sonrasında daha ihtiyatlı ve kurumsal bir bekleme stratejisine bıraktığını doğruluyor. Bu durum küresel sermaye akışlarında, tahvil getirilerinde ve emtia piyasasında uzun vadeli yatırım stratejilerinin yeniden kurgulanmasına neden olan yapısal bir eksen kayması yaratıyor.

Ekonomik canlılık ve istihdam piyasasının direnci

Faiz indirim beklentilerinin zayıflamasındaki temel makroekonomik dinamik, yüksek borçlanma maliyetlerine rağmen iş gücü piyasasının ve toplam ekonomik büyümenin beklentilerin ötesinde bir direnç sergilemesidir. İşsizlik oranının son derece sınırlı bir bantta kalması ve istihdam yaratım hızının gücünü koruması, ekonomide yapısal bir durgunluk riskinin bulunmadığını gösteriyor. Ekonomik aktivitenin gücü, finansal otoritelerin erken bir faiz indirimi yaparak talebi yeniden canlandırma ve dolayısıyla enflasyonu tekrar tetikleme endişesini besliyor. Bu nedenle, iş gücü piyasasında radikal ve derin bir zayıflama görülmediği müddetçe, yeni yönetim döneminde de para politikasındaki sıkı duruşun korunması kurumsal bir zorunluluk olarak öne çıkıyor.

Küresel tedarik zincirlerindeki kırılganlık ve yapısal enflasyon

Bölgesel gerilimlerin, özellikle kritik deniz ticaret yollarında yarattığı lojistik tıkanıklıklar, sanayi girdileri ve nihai ürün fiyatları üzerinde doğrudan bir maliyet baskısı oluşturuyor. Navlun fiyatlarındaki artış ve enerji maliyetlerinin ulaştırma sektörüne yansıması, çekirdek tüketici endekslerini %4 bandının üzerine taşıyarak stratejik hedeflerden uzak tutarak yüksek seviyelerde sabitliyor. Temel itici güçler olarak kabul edilen kira ve hizmet sektörü maliyetlerindeki bu direnç, enflasyonun küresel ekonomide son üç yılın en kötü seviyesine ulaşarak yapışkan bir karakter kazandığını tescilliyor. Arz yönlü bu şokların küresel borsalardaki fiyatlama mekanizmasını bozması, faiz indirim takviminin ertelenmesi yönündeki öngörüleri resmileştiriyor.

Küresel sermaye piyasalarında yüksek faiz patikası ve yeni dengeler

Faizlerin uzun süre mevcut seviyelerde tutulacağı veya enflasyonun kötüleşmesi durumunda sınırlı artışların bile masaya getirilebileceği yönündeki şahin sinyaller, küresel tahvil piyasalarında getirileri yukarı çekiyor. Uluslararası yatırım fonları, borçlanma maliyetlerinin yüksek seyrettiği bu yeni makroekonomik dengede, portföy stratejilerini güvenli ve likit varlıklara kaydırarak finansal riskten kaçınma refleksi sergiliyor. Finansal piyasadaki bu oynaklık ve sermayenin güvenli liman arayışı, gelişmekte olan piyasaların dış borçlanma maliyetlerini artırırken, küresel ölçekte kurumsal krediye erişim kanallarını daraltıyor. Önümüzdeki süreçte, bu yüksek faiz patikasının yaratacağı finansal baskıları rasyonel yönetemeyen ve borç yapılandırma stratejilerini bu yeni küresel gerçeğe göre dönüştüremeyen yapıların, makro düzeyde kırılganlıklarını artıracağı açıkça görülüyor.