Yeni finansal teşvikler Çin emlak krizini çözmeye yeter mi?

Küresel piyasaların gözü Asya’nın lokomotif pazarındaki makroekonomik dengelere çevrilmişken, bölgeden gelen sinyaller suların durulmadığını gösteriyor. Önümüzdeki dönem boyunca yeni konut satışlarında ve inşaat faaliyetlerinde belirgin bir vites yükseltme ya da toparlanma eğilimi beklenmiyor. Finansal piyasaları rahatlatmak adına atılan en önemli adımlardan biri olan konut kredisi koşullarındaki gevşemeler, ne yazık ki yapısal sorunların gölgesinde kalıyor. Kredi musluklarının açılması, piyasadaki birikmiş konut stokunu eritmeye ve dipleri gören alıcı güvenini yeniden inşa etmeye tek başına yetmiyor. Yapılan son değerlendirmeler, finansal esnekliğin talep tarafında güçlü bir karşılık bulamadığını net biçimde ortaya koyuyor.

Biriken arz ve güven bunalımı kıskacı

Sektörün içinden geçtiği bu durağan sürecin arkasındaki temel dinamikleri anlamak, küresel ekonominin de rotasını okumak anlamına geliyor. Sektörde uzun süredir biriken yüksek arz, fiyat istikrarının önündeki en büyük bariyer olarak varlığını koruyor. Yatırımcıların ve sıradan tüketicilerin geleceğe yönelik ekonomik kaygıları ise alım iştahının bir türlü istenen seviyeye çıkamamasına neden oluyor. Faiz indirimleri ya da peşinat oranlarının düşürülmesi gibi teşvik mekanizmaları, makro düzeydeki güvensizlik ortamını dağıtmaya yetmiyor. Finansal genişleme hamleleri, hanehalkının bütçe endişeleri nedeniyle reel ekonomiye sıcak para olarak dönemiyor. Sektör içi aktörler, nakit akışını sıkılaştırarak yeni projelere girmekten kaçınıyor. Tüketici cephesinde ise bitmemiş konutların teslim edilme riski, alım kararlarını tamamen askıya alıyor.

İnşaat faaliyetlerinde değişim beklenmiyor

Piyasadaki bu tıkanıklık doğal olarak sadece satış rakamlarını değil, ekonominin can damarı olan üretim süreçlerini de doğrudan doğruya zincirleme bir reaksiyonla etkiliyor. Yeni projelerin başlaması bir yana, mevcut şantiyelerin tamamlanma oranlarında bile gözle görülür bir ivme kaybı yaşanırken, saha çalışmalarının önümüzdeki yıllarda yatay bir seyir izlemesi kaçınılmaz görünüyor. Sektör temsilcileri ve müteahhitler, önlerini göremedikleri bu talep daralması karşısında yeni yatırımlar yapmaktan ve risk almaktan kaçınarak nakit pozisyonlarını korumaya odaklanıyor. Dolayısıyla, konut sektörünün genel büyüme performansına sağladığı o eski güçlü katkı, yerini uzun vadeli ve sancılı bir dengelenme sürecine bırakmış durumda.

Çin ekonomi yönetiminin radikal reform arayışı

Mevcut tablonun kısa vadede değişmeyeceğine yönelik güçlü öngörüler, ekonomi yönetiminin üzerindeki baskıyı her geçen gün daha da artırıyor. Piyasada sadece niceliksel bir faiz gevşemesinin işe yaramadığı, doğrudan hanehalkı gelirlerini, sosyal güvenlik ağlarını ve istihdam piyasasını destekleyecek daha radikal yapısal reformlara ihtiyaç duyulduğu yüksek sesle konuşulmaya başlandı. Finansal pansuman tedavilerinin makro düzeydeki bu büyük krizi çözmekte yetersiz kalması, gözlerin tamamen ekonomi yönetiminin devreye sokabileceği bir sonraki geniş kapsamlı ve radikal hamleye çevrilmesine yol açıyor. Sektörün geleceğini asıl belirleyecek olan unsur, ucuz krediden ziyade halkın genel ekonomik istikrara ve gelir güvencesine duyacağı inanç olacaktır; aksi takdirde atılan tüm adımlar sadece mevcut durgunluk süresini uzatmaya yarayacaktır. Yerel yönetimlerin borç yükü ve emlak odaklı gelir modellerinin tıkanması, merkezi hükümeti daha agresif vergi reformları yapmaya zorluyor. Kamu otoritelerinin konut stokunu doğrudan satın alıp sosyal konuta dönüştürme planları ise bütçe sınırları nedeniyle henüz piyasayı kurtaracak ölçeğe ulaşamadı. Bu durum, finansal otoritelerin ve yerel aktörlerin kaynak yönetimi konusundaki hareket alanını daraltırken, krizin derinleşmesini engelleyecek alternatif finansman modellerinin geliştirilmesini zorunlu kılıyor. Sektörel kırılganlıkları azaltmak adına atılacak stratejik adımların, makroekonomik istikrar programlarıyla tam uyumlu bir şekilde senkronize edilmesi ve yatırımcı nezdinde şeffaflık oluşturulması kritik önem taşıyor. Eğer sistemik risklerin önüne geçilmek isteniyorsa, geleneksel para politikalarının ötesine geçilerek mülkiyet hakları ve uzun vadeli kentsel dönüşüm vizyonunu kapsayan geniş tabanlı bir model hayata geçirilmelidir. Sonuç olarak, finansal piyasaların açtığı kredi koridorları, temel güvensizlik duvarını aşamadığı sürece Çin emlak pazarında gerçek bir bahardan bahsetmek mümkün olmayacaktır.

Fitch Ratings tarafından çizilen kritik projeksiyon

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings tarafından paylaşılan son projeksiyonlar da bu yapısal tıkanıklığı doğrular niteliktedir. Kurum, Çin emlak pazarındaki yeni konut satışları ile inşaat faaliyetlerinde önümüzdeki dönem boyunca belirgin bir değişim ya da toparlanma beklenmediğini açıkça bildirdi. Resmi analizlerde, konut kredisi koşullarında atılan gevşeme adımlarının, piyasadaki yüksek konut stokları ve dipleri gören alıcı güveninin yarattığı negatif etkiyi dengelemekte yetersiz kalacağı önemle vurgulandı.