Yeni haftada küresel piyasalarda ne bekleniyor?

Küresel piyasalarda hisse senedi yatırımcıları bu yıl şimdiye kadar orta halli ABD şirket bilançolarından memnun kaldı. Ancak 2023'ün geri kalanında memnuniyetlerini devam ettirmeleri o kadar kolay olmayabilir.

Endekslerde tablo karışık

İkinci çeyrek bilanço sezonu sona ererken, S&P 500 karışık bir tablo ortaya koyuyor. Şirketler analistlerin kar beklentilerini yaklaşık iki yılın en yüksek oranında aşarken, gelir artışları 2020'nin başından bu yana en düşük seviyeye geriledi.

Yatırımcılar şimdilik görece memnun görünüyor. S&P 500, pirim sezonunun başladığı Temmuz ayından bu yana yükselişe geçti. Gösterge endeks 2023'te %16 artış kaydetti. Ancak beklentiler, ABD ekonomisinin şimdiye kadar resesyon korkularına meydan okuması nedeniyle şirket karlarının artmasını gerektiriyor. Hisse senedi primlerindeki artış göz önüne alındığında, şirketler bu yılın geri kalanında performansı koruyamazsa yatırımcılar çok daha az affedici olabilir.

Beklentiler piyasaları yukarı itiyor

U.S. Bank Asset Management'ın baş stratejisti Eric Freedman, "Piyasalar primlerin bulundukları yerin üzerinde ve ötesinde olmasını bekliyor. Bu, henüz tam olarak elde edemediğimiz kazanç beklentisiyle yukarı hareket eden bir piyasa." diye süreci değerlendirdi.

Refinitiv IBES verilerine göre, genel olarak ikinci çeyrek kazançlarının bir önceki yıla göre %3,8 düşmesi bekleniyor. Bu düşüş, ilk çeyrekteki %0,1'lik artışı ve geçen yılın dördüncü çeyreğindeki %3,2'lik düşüşü takip ediyor.

Ancak sonuçların iyileşmesi bekleniyor. Refinitiv'e göre üçüncü çeyrek S&P 500 kazançları, %9,7'lik dördüncü çeyrek kazanç artışı ve 2024'te %11,9'luk tam yıl artışından önce, yıllık bazda %1,3 artıyor.

Gözler bilançolar ve perakende verisinde

Bu hafta finansal sonuçlarını açıklayacak şirketler arasında Walmart ve Home Depot gibi önemli perakendeciler yer alırken, Salı günü açıklanacak ABD perakende satışlar verisi de piyasaları etkileyebilir.

Yatırımcılar genel olarak ABD ekonomik görünümü konusunda daha olumlu bir tavır sergilerken, Hazine getiri eğrisi gibi göstergeler hala uyarı sinyalleri verdiğinden, bazıları hala yüksek faiz oranlarının gecikmeli etkisinden kaynaklanan bir durgunluğa karşı temkinli.

Fed tutanakları yatırımcının radarında

Bu hafta ABD cephesinde Fed toplantı tutanakları kamuoyuyla paylaşılacak. Çarşamba günü açıklanacak tutanakların varlık fiyatları üzerinde etkili olması bekleniyor.

Avrupa'da enflasyon verisi öne çıkıyor

Avrupa kanadında enflasyon verileri yatırımcının radarında olacak. Gelecek hafta salı İngiltere'de işsizlik oranı, çarşamba Euro Bölgesi büyüme ile sanayi üretimi ve haftanın son işlem günü cuma ise Euro Bölgesi enflasyon verileri yakından izlenecek.