Yeni haftada piyasaların gündemini hangi beş başlık belirleyecek?

Gelecek hafta küresel piyasalarda öne çıkacak başlıklar:

Trump–Putin yüz yüze görüşmesi

Bu, Rusya’nın Şubat 2022’de Ukrayna işgalinden bu yana iki liderin ilk yüz yüze karşılaşması olacak. Trump, Ukrayna savaşını sona erdirmek adına bu görüşmeye çözüm arıyor.

Çin ile ticaret görüşmeleri

ABD ile Çin arasındaki ticaret müzakerelerinde ilerleme kaydedildisi bildirildi. Son tarih 12 Ağustos olmasına rağmen taraflar, Stockholm’de gümrük vergileriyle ilgili görüşmeleri uzatma konusunda uzlaştı.

Trump, anlaşma sağlanırsa bu yıl içinde Xi Jinping ile görüşmeyi hedefliyor. Çin borsası ise bu hafta son 10 ayın zirvesine yakın kapandı.

Fed ve eylül ayı faiz indirimi beklentisi

ABD Merkez Bankası'nın (Fed), salı günü açıklanacak Temmuz ayı TÜFE verisi ışığında eylül ayında faiz indirimine başlama ihtimali güçleniyor.

Haziran TÜFE’sinin son beş ayın en yüksek artışını gösterdiği dikkate alındığında, veri beklentilerin üzerinde gelirse indirimin olasılığı zayıflayabilir.

Merkez bankaları kendi rotasında

Gelişmiş ekonomilerdeki merkez bankaları—özellikle Avustralya ve Norveç—faiz politikalarında temkinli. Avustralya Merkez Bankası yıl içinde iki kez 25 baz puan indirim yaparken, Fed toplamda 100, ECB ise 200 baz puan indirim yaptı. Norveç Merkez Bankası ise sadece 25 baz puan indirimle daha temkinli bir duruş sergiledi.

Avustralya’dan salı günü yeni bir indirimin gelmesi beklenirken, Norveç’in kasım ayına kadar indirim yapıp yapmayacağı belirsiz.

Ağustos ayında piyasalarda alışılmadık sessizlik

Ağustos ortaları genelde piyasalarda işlem hacmi ve veri akışının zayıf olduğu bir dönemdir. Ancak bu dönem, volatilitenin yükseldiği bir dönemdir.

Geçtiğimiz yıl Japon yeni ve ABD teknoloji hisselerinde yaşanan sert dalgalanmalar bu duruma örnek. VIX volatilite endeksi baz alındığında, ağustos ayları ortalama günlük yüzde 0.55’lik bir hareketlilikle en dalgalı aylardan biridir.