Yeni hükümetle Almanya’da kömür dönemi uzayabilir

Avrupa'nın en büyük ekonomisinin merkez sağ bir hükümete sahip olmasıyla Almanya'da kömürle çalışan üretimi sonlandırma baskısının belirgin şekilde azalması muhtemel görünüyor.

Pazar günkü seçim sonuçları, Hristiyan Demokratların (CDU) oyların %28'inden fazlasını alarak çoğunluğu elde ettiğini ve şimdi Sosyal Demokratlar (SPD) ile bir kömür anlaşması üzerine çalışacağını gösteriyor.

Geçtiğimiz hükümet, kömürün elektrik için kullanımına 2030 yılına kadar son verilmesi için baskı yapmış ve 2038 yılına kadar kullanımının sona ermesi için yasal süreyi hızlandırmıştı.

Enerji uzmanları, 2038 tarihinin daha da uzatılması ihtimali olduğunu, bunun 2040'ların başlarına kadar olabileceğini ifade ediyorlar.

Almanya'da CDU/CSU ittfifakının başbakan adayı Friedrich Merz'in, 2030'a kadar kömür olan tarihi konuşmayı derhal bırakacağı ve bunun yerine 2038'deki gerçek yasal uzatma tarihine odaklanmaya çalışacağı belirtiliyor.

Bazı analistler ülkede kapatılmış olan santrallerin de gerekmesi halinde yeniden rezervlere katılabileceğini savunuyorlar.