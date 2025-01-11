Yeni iş alanları: Trump’ın ikinci döneminde hangi sektörler gelişebilir?

İşgücü piyasası, Başkan seçilen Donald Trump'ın bu ayın sonlarında ikinci kez göreve başlamasıyla birlikte bozulmaya hazırlanıyor olabilir.

Özellikle sağlık ve kamu sektörlerinin karşılaşabileceği zorluklar, Trump’ın önerdiği gümrük tarifeleriyle zayıf performans gösteren üretim ve madencilik gibi sektörlerin desteklenmesiyle dengelenebilir.

CNBC’den Gabriel Cortés ve Lisa Kailai Han haberine göre, ikinci Trump döneminde şekillenecek olan bu yeni iş gücü dinamikleri, iş gücü piyasasında önemli değişimlere yol açabilir.

Sağlık sektörü ve kamu istihdamı liderliği ele geçirdi

Son iki yılda sağlık sektörü, büyüme açısından diğer tüm endüstrileri geride bıraktı. Covid-19 kaynaklı harcamaların etkisiyle bu sektör, 2024 yılında 902.000 yeni iş yarattı. 2023 yılında ise bu rakam 966.000 olmuştu.

Kamu sektörü ise ikinci sırada yer aldı ve 2024’te 440.000 iş yarattı. Bu sayı, 2023’teki 709.000 iş büyümesinden düşük olsa da önemli bir katkı sağladı.

Sağlıkta büyümenin nedenleri ve olası riskler

Ekonomi Politikası Enstitüsü’nden kıdemli ekonomist Elise Gould’a göre, sağlık sektöründeki büyüme, artan nüfus ve emekli sayısına dayanıyor. Gould, “Sağlık ve sosyal güvenlik yıllardır hızla büyüyor. Bunun bir kısmı yaşlanan nüfus, bir kısmı ise genel nüfus artışı” dedi.

Ancak, Trump yönetiminin yasa dışı göçmenleri sınır dışı etme planı ve yabancı iş gücü vizelerine yönelik tartışmalar bu durumu değiştirebilir. Göçmenler, 2021 yılında sağlık çalışanlarının yaklaşık %18’ini oluşturuyordu.

Gould, “Bu alanda zaten büyük bir talep var. Toplu sınır dışılar gerçekleşirse, bu sektörlerde sunulan hizmetler üzerinde ciddi maliyetler oluşacaktır. İş gücü azaldığında, işverenler daha az çalışan için rekabet etmek zorunda kalacak ve bu da hem hizmet kalitesini hem de ekonomiyi olumsuz etkileyebilir” diye ekledi.

Kamu sektörü ve verimlilik tartışmaları

Kamu sektörü son iki yılda ikinci en hızlı büyüyen sektör oldu. Bu büyümenin büyük kısmı eyalet düzeyinde gerçekleşti. Ancak, Trump yönetiminin yeni “Devlet Verimliliği Departmanı” kapsamında, kamu harcamalarını azaltmayı hedeflemesi bu sektörü tehdit edebilir.

Gould, federal düzeyde iş kayıplarının, hizmetlerin kalitesini ve genel ekonomiyi olumsuz etkileyebileceğini belirterek, “Federal iş gücünde kayıplar olursa, sağlanan hizmetler azalır ve bu da işsizlik oranını artırabilir” dedi.

Üretimde ve madencilikte olası canlanma

Trump yönetimi, özellikle 2024’te en zayıf iş büyümesini gösteren üretim ve madencilik sektörlerine katkıda bulunabilir. Önerilen gümrük tarifeleri bu alanlarda büyümeyi teşvik edebilir. Ancak, Gould’a göre bu büyümenin boyutunu tahmin etmek zor.

Gelir dağılımı ve ücretlerin önemi

Gould, iş gücü ekonomisinde asıl odaklanılması gereken konunun, kurumsal sektör gelirlerinden işçilere giden payın artırılması gerektiğini vurgulayarak şunları söyledi:

“Çalışanların ceplerinde para olduğunda, bu para mal ve hizmetlere harcanır ve bu da üretimi ve hizmet sunumunu destekler. Ücretler artış için hâlâ yer bulabilir ve bu, enflasyon üzerinde ek baskı yaratmadan gerçekleşebilir.”