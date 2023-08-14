Yeni krizin adı "Country Garden"

Çinli gayrimenkul şirketi Country Garden hisseleri, tahvil işlemlerinin askıya alınmasıyla rekor düşük seviyeye geriledi ve emlak bağlantılı hisse senetlerinde büyük bir satış dalgasını tetikledi.

Bir zamanlar satışlarıyla Çin'in en büyük emlak geliştiricisi olan şirket, geçen hafta uluslararası tahvil ödemelerini kaçırarak emlak sektöründe iki yıldır devam eden likidite krizinin yeniden tetikleneceğinin bir işareti oldu.

Kayıplar yüzde 18'i aştı

Şirket ve iştirakleri tarafından ihraç edilen bazı tahvillerin bu hafta işlemden kaldırılacağına dair yapılan açıklamanın ardından grubun hisseleri Hong Kong'da yüzde 18,4'e kadar düştü.

Geliştirici Jinmao Holdings'in hisseleri de şirketin Cuma günü geç saatlerde bir kar uyarısı yayınlamasının ardından yüzde 9,8 kadar değer kaybetti.

Çin emlak sektörünü takip eden bir Hong Kong endeksi yüzde 4,8'e kadar düşerken, daha geniş Hang Seng endeksi yüzde 2,5 ve Çin'in CSI 300 endeksi yüzde 1,3 düşüş kaydetti.

Çin'in en büyük özel gayrimenkul geliştirme şirketinin borç sorunlarının ev satın alanlar ve finansal kurumlar üzerinde baskı yaratabileceği endişeleriyle piyasalarda tedirginlik oluşurken, sektörde ve ekonomide yakın zamanda toparlanma olacağına ilişkin tahminler epey zayıfladı.

Çin ekonomisinin temellerinden birini oluşturan gayrimenkul sektörü satışlardaki düşüşler, likidite darlığı ve 2021'den beri bir dizi gayrimenkul geliştirme şirketinin temerrüde düşmesi nedeniyle zaten zor bir dönemden geçiyordu.

Mali destek sağlanmadığı takdirde daha fazla gayrimenkul şirketinin iflasın eşiğine gelebileceğine dair endişeler nedeniyle, yetkililerin ekonomiye olan güveni yeniden oluşturmaları konusunda baskı artıyor.

Yeniden yapılanmaya gidecek

Çinli haber kuruluşu Yicai'de yer alan habere göre bir finans kaynağı, 2022 sonunda toplam yaklaşık 194 milyar dolar yükümlülüğü olan ülkenin en büyük gayrimenkul geliştirme şirketi Country Garden'ın yakında yeniden yapılandırma sürecini başlatmasının beklendiğini belirtmişti.