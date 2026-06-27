Yeni liderden cesur karar: Macaristan euroya geçmek için düğmeye bastı

Bu açıklamanın ardından Macaristan piyasalarında forint değer kazanmaya başlarken yeni lider Macaristan Başbakanı Peter Magyar, ülkesinin Euro Bölgesi'ne katılma hedefi için 2030 yılını işaret etti.

Ülkede Macaristan'ın Maastricht Kriterleri'nin karışlayıp karşılayamacağı tartışılmaya başlandı. Peter Magyar açıklamasında kriterleri karşılama çalışmalarının ekonomik istikrarı güçlendireceğini, önlerindeki engellerin ise bütçe açığı ve kamu borcu olabileceğini söyledi.

Bu stratejik açıklamanın hemen ardından uluslararası piyasalarda Macar forint hızla değer kazanırken, ülkenin devlet tahvili getirilerinde gerileme görüldü. Finans uzmanları piyasalarda yaşanan bu hareketliliği, Macaristan ekonomisine ve yeni hükümetin rasyonel ekonomi politikalarına duyulan güvenin küresel bir yansıması olarak yorumladı.

Maastricht Kriterleri nedir?

Avrupa Birliği, (AB) üyelerinin euro para birimine geçişinde Maastricht Kriterleri olarak bilinen bir prosedür gözetiyor. Euroya geçmek isteyen ülkelerden fiyat istikrarı, sürdürülebilir kamu finansmanı, döviz kuru istikrarı ve düşük uzun vadeli faiz oranları şartlarını sağlaması bekleniyor.