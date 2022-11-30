Yeni yılda İngiltere ekonomisinde daralma bekleniyor

JPMorgan, hızla yükselen doğal gaz fiyatlarının, yavaşlayan küresel büyümenin ve sıkı ekonomik şartların etkisi ile İngiltere ekonomisinin uzun bir duraksama dönemine girdiğini savunarak, 2023 yılında İngiltere ekonomisinde daralma beklediğini bildirdi.

JPMorgan, bu yıl yüzde 4,3 büyümesi beklenen GSYH'nın 2023 yılında yüzde 0,6 daralacağını tahmin etti.

İngiltere Merkez Bankası'nın gelecek yılın ilk çeyreğinin sonuna kadar faizi yüzde 4,25'e yükselteceğini tahmin eden JPMorgan, para politikasında sıkılaştırmanın ekonomiye etkilerinin görülmesinin geçmişe göre daha uzun sürede görüleceğini de savundu.