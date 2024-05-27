Yetkili isimden Avrupa Merkez Bankası için faiz tahmini

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Konseyi üyesi ve Finlandiya Merkez Bankası Başkanı Olli Rehn, enflasyonun Avrupa Merkez Bankası'nın yüzde 2'lik hedefine yaklaşmakta olduğunu, bunun da para politikasını gevşetmeyi ve haziran ayında faizleri düşürmeye başlamayı mümkün kıldığını söyledi.

Rehn, "Enflasyon yüzde 2'lik hedefimize sürdürülebilir bir şekilde yaklaşıyor ve bu nedenle Haziran ayında para politikası duruşunu gevşetmek ve faiz oranlarını düşürmeye başlamak için zaman olgunlaştı" dedi.

Rehn, "Bu tabii ki dezenflasyonist eğilimin devam edeceği ve jeopolitik durum ve enerji fiyatlarında daha fazla gerileme olmayacağı varsayımına dayanıyor" diye ekledi.