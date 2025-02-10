Yıllık enflasyon yüzde 2,6: Almanların en büyük kaygısı hayat pahalılığı!

DW haberine göre, Almanya'da 23 Şubat'taki erken seçimler öncesinde yapılan yeni bir anket, halkın en büyük kaygısının ekonomi ve hayat pahalılığı olduğunu ortaya koydu. Ayrıca, her on seçmenden altısı, ne iktidara ne de muhalefete güven duyuyor.

Ekonomik kaygılar artıyor

Avrupa’nın en büyük ekonomisinde gerçekleştirilen ankete göre, katılımcıların %70’i fiyat artışlarından endişe duyduğunu belirtti. Bu oran, bir önceki ankette %57 seviyesindeydi.

Ekonomik bir kriz yaşanmasından korktuğunu söyleyenlerin oranı ise %48’den %68’e yükseldi.

Alman sigorta şirketi R&V tarafından 23-25 Ocak tarihleri arasında çevrimiçi olarak bin kişiyle gerçekleştirilen araştırmanın sonuçlarını değerlendiren Marburg'daki Philipps Üniversitesi’nden Isabelle Borucki, "Enflasyon düşmüş olabilir, ancak fiyatlar hâlâ yüksek seyrediyor" dedi.

Almanya'daki ekonomik endişeleri tetikleyen faktörler arasında; Çinli elektrikli otomobil üreticileriyle artan rekabet, Ukrayna savaşı nedeniyle yükselen enerji maliyetleri, yüksek faiz oranları ve ABD’de Donald Trump’ın yeniden göreve gelmesiyle ortaya çıkan ekonomik belirsizlikler öne çıkıyor.

Siyasetçilere güven azalıyor

Almanya’nın en büyük ticaret ortağı olan ABD’nin gümrük vergisi tehdidinde bulunduğu bir dönemde, Başbakan Olaf Scholz liderliğindeki üçlü koalisyon dağılmış ve erken seçim kararı alınmıştı.

Ankete göre, seçmenlerin %60’ı hem iktidar hem de muhalefetteki siyasetçilerin ekonomik sorunlara çözüm üretmekte yetersiz kaldığını düşünüyor.

Araştırmayı yöneten Grischa Brower-Rabinowitsch, "Almanların siyasetçilere duyduğu güven endişe verici derecede düşük" diyerek, birçok kişinin artık kendini temsil edilmediğini hissettiğini, politik tartışmaların ise gerçeklikten kopuk ve siyasi hesaplara dayalı görüldüğünü belirtti.

Siyasetçilere duyulan güvenin azalması ve ekonomik kaygıların derinleşmesi, toplumdaki bölünme hissini de artırıyor. Ankete katılan her dört Almandan üçü, ülkede kutuplaşmanın tehlikeli boyutlara ulaştığını düşünüyor. Yaz aylarında bu oran %48 seviyesindeydi.

Son dönemde yaşanan bazı saldırıların göçmen kökenli kişilerle ilişkilendirilmesinin, toplumsal bölünmeyi daha da tetiklediği ifade edilirken, Brower-Rabinowitsch "Göç tartışmalarının bir düşman imgesi yaratmak için kullanılması, kutuplaşmayı daha da derinleştirebilir" uyarısında bulundu.