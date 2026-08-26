YMTC, Samsung ve SK Hynix’in tahtına göz dikti

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Deniz Güldağ

Çinli çip üreticisi Yangtze Memory Technologies (YMTC), halka arz hazırlıklarına devam ederken NAND çipi pazarında Güney Koreli rakipleri Samsung ve SK Hynix’i geride bırakarak dünyanın en büyük üreticisi olmayı hedef olarak belirledi.

Çeşitli basın organlarında yer alan bilgilere göre, Vuhan (Wuhan) merkezli YMTC, halka arz hazırlıkları kapsamında yatırımcılarla gerçekleştirdiği toplantılarda, küresel NAND çipi pazarının liderliğini 2027 sonuna kadar ele geçirmeyi hedeflediğini anlatıyor.

Şirket, üretim kapasitesini artırarak Samsung ve SK Hynix’in önüne geçmeyi planladığını dile getiriyor.

YMTC, geçen hafta Şanghay Borsası’na, yaklaşık 33 milyar yuan (5 milyar dolar) kaynak toplamayı hedeflediği bir halka arz için başvurdu. Şirket, elde edeceği gelirin büyük bölümünü üretim tesislerinin geliştirilmesi ve Ar-Ge faaliyetlerinde kullanmayı planlıyor.

YMTC’nin 2027’de çip üretiminde geride bırakmayı hedeflediği Samsung ve SK Hynix şirketleri piyasa büyüklüğü açısından Güney Kore Borsası’nın yarısından fazlasını oluşturuyor.

Geliri 7, karı 5 milyar dolar

Şirketin faaliyet geliri yılın ilk çeyreğinde 47 milyar yuan (7 milyar dolar) seviyesine ulaşırken, net kârı 33 milyar yuan (5 milyar dolar) oldu. Bu rakam, şirketin 2025 yılının tamamında elde ettiği toplam net kârın iki katından fazla.

YMTC henüz borsada işlem görmeye başlayacağı tarihi açıklamadı.

Ancak şirketin halka arz sonrasında 1 trilyon yuanın üzerinde (yaklaşık 150 milyar dolar) piyasa değerine ulaşmasının beklendiği ve böylece Çin'in bu yılki en büyük ikinci halka arzına imza atabileceği ifade ediliyor.

Piyasa beklentileri YMTC'nin halka arz değerlemesini 200-300 milyar yuan aralığında gösterirken, kesin değerlemenin halka arz sürecinin ilerleyen aşamalarında netleşmesi bekleniyor.

YMTC'nin halka arz planlarını hızlandırmasında, bir diğer Çinli çip üreticisi olan ChangXin Memory Technologies'in (CXMT) başarılı borsa performansının etkili olduğu belirtiliyor.

Ağırlıklı olarak DRam çipleri üreten CXMT, geçen ay Asya'nın bu yılki en büyük halka arzında 9 milyar dolar kaynak topladı. Şirketin piyasa değeri halka arzın ardından yüzde 400'den fazla yükseldi.

Tayvan merkezli pazar araştırma şirketi TrendForce küresel NAND pazarının büyüklüğünü 71 milyar dolar olarak tahmin ediyor. Bu rakamın 2026'da 300 milyar doların üzerine çıkması, 2030 yılına gelindiğinde ise yaklaşık 490 milyar dolara ulaşması bekleniyor.

NAND çipleri, elektrik bağlantısı kesildiğinde de verileri koruyabilen kalıcı depolama teknolojileri olarak akıllı telefon, tablet ve diğer elektronik cihazlarda yaygın şekilde kullanılıyor.

DRam ise verileri geçici olarak depoluyor ve bilgisayarların yanı sıra yapay zeka sistemlerinde de kullanılıyor.