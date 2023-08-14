YouGov borsaya girecek

İngiliz anket, pazar araştırma şirketi YouGov ABD piyasalarına kote olmayı düşünüyor.

İcracı olmayan yönetim kurulu başkanı Stephan Shakespeare'nin FT'ye yaptığı açıklamaya göre, YouGov birincil kotasyonunu ABD'ye taşıyabilir ya da piyasada ikincil bir kotasyon oluşturabilir.

Bu açıklama, YouGov'un geçen ay Almanya merkezli GfK'nın tüketici paneli işini 342 milyon dolara satın almasının ardından geldi.

Shakespeare gazeteye verdiği demeçte "Son satın almayla birlikte büyüklüğümüz bir gecede yüzde 50 arttı. ABD pazarlarının bizimki gibi şirketleri destekleme konusunda daha iyi olduğunu düşünüyorum. ABD azarlama verilerine en çok harcama yapan ülke; en bilgili olanlar da onlar. Bu doğal bir üs" dedi.