Yuan, ABD istihdam verileri öncesi temkinli havayla zayıflıyor

Yuan, dolar karşısında 7,1143 seviyesine kadar geriledi. USD/CNY şu sıralarda düne göre yüzde 0,06 artışla 7,1129 seviyesinden işlem görüyor.

Fed Yönetim Kurulu üyesi Christopher Waller’ın, ABD şirketlerinin zayıf talep beklentisi ve yapay zekâ kaynaklı verimlilik artışı nedeniyle işten çıkarmaları daha fazla tartıştığını söylemesi, ek faiz indirimleri beklentisini destekledi. Nanhua Futures analistleri, piyasaların yeni verilere kadar "bekle-gör"2 tutumu sergilediğini belirtti.

Pazartesi yayımlanan Çin döviz akış verileri ekim ayında 30 milyar dolar net giriş gösterdi; eylül ayında bu rakam 27 milyar dolardı. MUFG (China) analisti Marco Sun, orta ölçekli ve kontrollü yuan değerlenmesine yönelik resmi tercihin, artan döviz bozdurma faaliyeti ve yıl sonu etkileriyle birlikte beklentileri istikrarlı tuttuğunu söyledi.

Çin Merkez Bankası, piyasaların açılışı öncesinde orta noktayı 7,0856 olarak belirledi.