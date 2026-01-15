Yuan, dolar karşısında 32 ayın en yüksek seviyesine çıktı

Çin yuanı, ABD doları karşısında 2023 Mayıs ayından bu yana en yüksek seviyesine yükseldi.

Yuan, son aylarda zayıflayan dolar ve ihracatçıların yıl sonu prim ödemeleri için yerel para talebinin artmasıyla istikrarlı bir şekilde değer kazanıyor.

ANZ Asya Araştırma Başkanı Khoon Goh, önümüzdeki ay yuanın daha da güçlenebileceğini belirterek, tarihsel olarak olumlu bir döneme girildiğini söyledi.

Çin’in en büyük bayramı olan Ay Yeni Yılı bu yıl şubat ortasında kutlanacak.

Goh, PBOC’nin yuanın değer kazanmasını desteklediğini, yetkililerin para birimindeki güce rahat yaklaştığını ancak resmi kur belirlemesiyle bunu kademeli olarak yönlendirdiğini ifade etti.

PBOC, piyasa açılışı öncesinde dolar/yuan orta nokta kurunu 7,0064 olarak belirledi. Bu seviye 18 Mayıs 2023’ten bu yana en güçlü düzey olurken, Reuters tahmini olan 6,9678’in 386 pip üzerinde kaldı. Spot yuanın, günlük işlemlerde orta noktanın her iki yanında en fazla %2 sapmasına izin veriliyor.