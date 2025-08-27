Yuan, dolar karşısında son 10 yılın zirvesine çıktı: Tüm zamanların rekorunu kırdı

Çin yuanı, merkez bankasının dolar karşısında beklenenden daha güçlü bir günlük sabitleme yapması ve küresel piyasalarda doların zayıflamayı sürdürmesiyle çarşamba günü yaklaşık 10 ayın en güçlü seviyesine çıktı. Japonya'nın 30 yıl vadeli tahvilinde getiri yüzde 3,22 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Çin Halk Bankası (PBOC), orta noktayı dolar başına 7,1108 olarak belirledi. Bu seviye, 6 Kasım 2024'ten bu yana görülen en güçlü değer olurken, Reuters anketindeki 7,1559 tahmininin de belirgin şekilde altında kaldı. Analistler, bu adımın Pekin'in yuanın kontrollü şekilde değer kazanmasına izin vermeye hazır olduğuna işaret ettiğini belirtiyor.

Dolar baskısı azalıyor, yuan yükseliyor

ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın güvercin mesajları ve Başkan Donald Trump üzerindeki artan siyasi baskılar, doları küresel piyasalarda zayıflatırken, yuanın yükselişine de zemin hazırladı.

Ebury Piyasa Stratejisi Müdürü Matthew Ryan, "Güçlü sabitleme, yetkililerin dolar karşısında sınırlı bir değerlenmeye açık olduğunu gösteriyor" dedi. Ancak Ryan, yuanın yıl genelinde ticaret ağırlıklı bazda hala değer kaybettiğini hatırlattı.

Piyasalarda temkinli iyimserlik

Onshore yuan (CNY) gün içinde 7,1447 seviyesine kadar güçlendikten sonra TSİ 06.35 itibarıyla 7,1548'e geriledi. Offshore yuan (CNH) ise 7,1552 civarında işlem gördü.

Öte yandan CFETS yuan sepet endeksi 96,57'ye yükselerek yaklaşık dört haftanın en yüksek seviyesine ulaştı, ancak yıl başından bu yana yüzde 4,83 düşüş kaydetti.

Gözler bu verilerde

Yuanın yükselişine rağmen Çin'in zayıf temmuz ekonomik verilerine yönelik endişeler fiyatlamaları sınırladı. Piyasalar, cuma günü açıklanacak ABD'nin PCE enflasyon verilerini ve pazar günü yayımlanacak Çin imalat rakamlarını yakından takip edecek.