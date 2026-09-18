Yuan dört yılı aşkın sürenin en güçlü seviyesine çıktı

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Yuan Temmuz 2022'den bu yana zirvede

Offshore yuan, cuma günü dolar karşısında yüzde 0,1'e varan yükseliş kaydederek 6,6957 seviyesine çıktı. Böylece para birimi, Temmuz 2022'den bu yana en güçlü seviyesini gördü.

Yuanın yükselişinde, Çin Merkez Bankası'nın günlük referans kurunu üst üste sekizinci seansta güçlendirmesi etkili oldu. Bu, 2023'ten bu yana görülen en uzun güçlenme serisi olarak kayıtlara geçti.

Gözler Trump-Şi görüşmesine çevrildi

Yuanın değer kazanması, gelecek hafta yapılması beklenen Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki görüşme öncesinde para birimini küresel gündemin önemli başlıklarından biri haline getirdi.

Görüşmede ticaret gerilimlerinin öne çıkması beklenirken, yuanın seyri de müzakerelerin önemli unsurlarından biri olarak değerlendiriliyor.

Güçlü yuan ticaret tartışmalarını etkileyebilir

Daha güçlü bir yuan, Batılı yetkililerin Çin'in para birimini düşük değerli tutarak ihracatına rekabet avantajı sağladığı yönündeki eleştirilerinin bir bölümünü hafifletebilir.

Çin'in rekor seviyelere ulaşan ticaret fazlası da ABD ve diğer Batılı ülkelerle yürütülen ticaret tartışmalarının merkezinde yer alıyor. Yuanın değer kazanması, bu tartışmaların seyrinde yakından izlenen gelişmeler arasında bulunuyor.