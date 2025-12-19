Yuan, uluslararası finansta güçleniyor

Çin’in yurtdışı banka kredileri son dört yılda üç kat artarak iki trilyon beş yüz yirmi milyar yuan seviyesine ulaştı. İç ve dış piyasadaki yuan borçlanmaları da ikinci yıl üst üste rekor seviyelere yaklaştı veya rekor kırdı.

Düşük faiz yuan talebini artırıyor

Bankacılara göre bu patlama, düşük maliyetlerden kaynaklanıyor; çünkü yuan faizleri oldukça düşük. Ancak piyasa artık kendi momentumunu ve yuan talebinin derinleşen bir havuzunu yaratıyor. Bu durum, Çin’in para birimini küreselleştirme hamlesinin, sermaye hesaplarını serbestleştirme yönünde ilerleme olmasa bile yol aldığını gösteriyor.

Deutsche Bank Çin yerel borç sermaye piyasaları başkanı Samuel Fischer, “Bu aşama artık esas olarak yuan finansmanına yönelik temel ilgiden kaynaklanıyor” dedi. Fischer, “Artık giderek daha fazla uluslararası yatırımcı bunu sadece arbitraj olarak görmüyor; gerçek bir yuan tahsisi yapıyorlar ve Çin dışından çok büyük ‘çapa’ siparişleri geliyor. Dolar kritik bir dönemeçte ve çeşitlendirme gerçekten gerçekleşiyor” ifadelerini kullandı.

Yuanın uluslararası rolü büyüyor

Çin yıllardır yuanı uluslararası ticaret ve finansman için teşvik ediyor. Bankalararası Ödemeler Bankası verilerine göre, yuanın küresel döviz işlem hacmindeki payı nispeten düşük bir tabandan sürekli artarak nisan ayında yaklaşık yüzde 8,5’e ulaştı. Doların payı ise yüzde 89 seviyesinde.

Bu yıl, Çinli olmayan ihraççılar, kasım ayı sonuna kadar yurtiçi piyasalarda 169 milyar yedi yüz milyon yuan borçlanırken, yurtdışı piyasalarda talebin güçlü olmasıyla tüm ihraççılar 801 milyar dokuz yüz milyon yuan topladı.

Bu rakamlar, Dealogic verilerine göre küresel olarak bu yıl rekor seviyeye ulaşan dokuz trilyon beş yüz yetmiş milyar yedi yüz milyon dolar ile karşılaştırıldığında küçük bir pay oluşturuyor. Ancak son üç yılda yabancıların yurtiçi ve yurtdışı yuan borçlanmaları iki kattan fazla arttı.

Kredi maliyetleri yuan talebini yükseltiyor

Merkezi banka verilerine göre, yabancı para cinsinden (çoğunlukla dolar) krediler kasım sonunda üç yüz yetmiş beş milyar dolara gerilerken, yuan kredilerinin toplam değeri üç yüz elli yedi milyar yuan seviyesine ulaştı.

Yatırımcılar için temel etken fiyat. 2022’den bu yana yuan finansman maliyetleri doların altında seyrediyor; çünkü ABD faizleri enflasyonu sınırlamak için yükselirken, Çin faizleri deflasyonu önlemeye çalışıyor.

S&P Global verilerine göre, üç yıllık panda tahvilleri bu yıl yüzde bir nokta yedi ile yüzde iki nokta yedi arasında ihraç edilirken, ABD Hazine tahvillerinin aynı vadede getirisi yüzde üç nokta beş oldu.

Derecelendirme kuruluşları, “Yuanın dalgalı dolar ve Euro'ya karşı göreli istikrarı, döviz risklerini azaltarak yabancı ihraççılar için cazibesini artırıyor” yorumunu yaptı.

Jeopolitik etkenler yuan talebini artırıyor

Linklaters sermaye piyasaları ortağı Terence Lau’ya göre, avantajlı finansman koşullarının ötesinde “makro-politik gerilimler ve tarifeler” ticaretin bölgeselleşmesini hızlandırıyor ve yuan yükümlülüklerine olan talebi artırıyor.

Lau, “Bunlardan biri Çin ve ‘Bir Kuşak Bir Yol’ gibi programlar olacak” diyerek Pekin’in altyapı stratejisini örnek gösteriyor. Bu sayede nakit akışı çoğunlukla Çinli inşaat şirketlerine geri dönüyor ve ödemeler yuan üzerinden yapılıyor.

Bu yıl Endonezya ve Kazakistan gibi ihraççılar offshore yuan piyasasında dim sum tahvilleri çıkardı. Endonezya ekimde 6 milyar yuan, Kazakistan ise eylülde 2 milyar yuan topladı. Kenya ekim ayında dolar cinsinden demiryolu kredilerini yuan’a çevirdi; Etiyopya da benzer bir adım için görüşmeler yürütüyor.

Küresel yatırımcıların yuan ilgisi artıyor

Yatırımcılar için yuan kredileri, devlet borçlanmalarına göre daha yüksek getiri ve sermayeyi park edebilecekleri bir alan sunuyor. Amundi Asya yatırım başkanı Florian Neto, “Asyalı olmayan global sabit getirili yatırımcılardan ilgi sürekli artıyor ve devam edecek” dedi.

M&G Investments Asya sabit getirili portföy yöneticisi William Xin ise, yuanın dikkatle yönetilen istikrarının da çekicilik yarattığını belirterek yüzde dört-beş civarında risksiz getiriler sunabileceğini söyledi.

Yine de uluslararası yuan borçlanmaları, Çin’in iç borç piyasasının yalnızca yüzde sıfır nokta iki kadarını oluşturuyor ve dolar ile Euro borçlarıyla kıyaslandığında oldukça küçük.

Yuanın gücü ve doların konumu

Bu yıl dolar karşısında yaklaşık yüzde üç nokta altı değer kazanan yuan, borç alanlar için negatif bir unsur olabiliyor. Ancak Çin, yuanın aşırı değer kazanmasını önlemek için devlet bankaları aracılığıyla dolar alarak kuru dengeliyor.

Gavekal Dragonomics ekonomisti Wei He, “Bu temkinli duruş değişirse yurtdışı kredilerde büyüme yavaşlayabilir ya da durabilir. Ama büyük ihtimalle yurtdışı yuan kredileri yeni rekor seviyelere ulaşmaya devam edecek” diyor.

Analistler, Çin’in amacının doları devirmek değil, dolar sistemi dışındaki bir sermaye piyasası için yapı taşlarını oluşturarak hazırlık yapmak olduğunu belirtiyor. BNP Paribas Asset Management global piyasa stratejisti Chi Lo, “Bu politika, doları devirmek değil; doların Çin’e karşı kullanılmasını önleyecek bir savunma hamlesi” ifadelerini kullandı.