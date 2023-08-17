Yuanı desteklemek için dolar sattı

Çin'in büyük kamu bankalarının yuana destek için Londra ve New York'ta dolar sattıkları öne sürüldü.

Konuyla ilgili bilgi sahibi kaynakların Reuters'e yaptıkları açıklamalara göre, Çin'in önde gelen kamu bankaları yuanın hızlı değer kaybını durdurmak amacıyla bu hafta hem yurt içi hem de offshore spot döviz piyasalarında ABD doları sattılar.

Kaynaklara göre, kamu bankalarının offshore şubeleri bu hafta Londra ve New York işlem saatlerinde dolar satışı yaptılar.

Kamu bankalarının yurt içi döviz piyasalarında dolar dolar sattıklarını belirten kaynaklar, dolar satışının esas olarak "yuanın değer kaybının hızını kontrol etmek" için yapıldığını ifade ettiler.

Zhongzhi Enterprise likidite krizi içinde

Çinli varlık yöneticisi Zhongzhi Enterprise Group yatırımcılara bir likidite kriziyle karşı karşıya olduğunu söyledi.

Verilen bilgilere göre Zhongzhi yatırımcılara açıklamasında, derinleşen emlak piyasası kriziyle boğuşurken borçların yeniden yapılandırılacağını ifade etti.

Kaynaklar, Zhongzhi yönetiminin bugün yaptığı bir toplantıda yatırımcılara, firmanın kapsamlı bir denetiminin yapılması için "Dört Büyük" olarak adlandırılan denetim şirketlerinden biri ile anlaşıldığını ve stratejik yatırımcılar aradığını aktardı.

Yatırımcılar ile toplantı, Zhongzhi tarafından kontrol edilen önde gelen bir tröst şirketi olan Zhongrong International Trust Co'nun geçen ayın sonlarından bu yana düzinelerce yatırım ürününe ilişkin ödemeleri kaçırmasının ardından yapıldı.