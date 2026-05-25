Yüksek borç stokuna rağmen mali genişleme: Japonya ek bütçe taslağını şekillendiriyor

Kamu maliyesindeki daralmaya ve küresel piyasalardan gelen bütçe disiplini uyarılarına rağmen Tokyo yönetimi, iç talebi canlandırmak ve stratejik teknoloji yatırımlarını fonlamak amacıyla maliye politikasında genişlemeci adımlar atmaya kararlı görünüyor.

Global piyasaların yakından takip ettiği bu kritik hamle, ülkenin borç sürdürülebilirliği tartışmalarını yeniden alevlendirirken, ekonomi yönetiminin harcama kompozisyonuna dair ilk detaylar da netleşmeye başladı:

Mali genişleme ile bütçe disiplini arasındaki hassas denge

Ekonomik durgunluk sarmalından çıkış mücadelesi veren Tokyo yönetimi, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının ve yerel mali muhafazakarların bütçe açığı uyarılarına karşın, harcama bacağını büyütecek bir maliye politikası hamlesine girişti. Küresel tahvil piyasalarında Japon devlet tahvili (JGB) getirilerinin yükselmesi, devletin faiz yükünü doğrudan artırarak kamu maliyesi üzerinde ciddi bir baskı oluşturuyor. Ancak hükümet, özel sektör harcamalarındaki durgunluğu ve küresel tedarik zincirlerindeki oynaklığın imalat sanayisi üzerindeki baskılarını hafifletmek amacıyla bu riskleri göze aldı. Hazırlık aşamasındaki bu ek bütçe, makroekonomik büyüme önceliğinin, kısa vadeli bütçe disiplini hedeflerinin önüne konulduğunu açıkça gösteriyor.

Stagflasyon riskine karşı seçici teşvik stratejisi

Yeni mali paketin operasyonel hedefi, küresel emtia fiyatlarındaki dalgalanmaların tetiklediği maliyet enflasyonu karşısında hanehalkının reel harcanabilir gelirini korumaktır. Siyasi kanattan edinilen bilgilere göre, tahsis edilecek fonların önemli bir bölümü, enerji sübvansiyonlarının uzatılması ve tüketim eğilimi yüksek olan düşük gelirli gruplara yönelik transfer harcamalarında kullanılacak. BOJ'un negatif faiz politikasını terk etmesinin ardından likidite sıkışıklığı yaşayan piyasalar, hükümetin bu adımla iç talebi canlandırarak ekonomideki deflasyonist kalıntıları tamamen temizlemeyi amaçladığını öngörüyor. Kabine, iç tüketim dinamiği kalıcı olarak güçlenmeden para politikasındaki normalleşmenin resesyonu tetikleyebileceğinden endişe ediyor.

Sermaye yoğun sektörlere yapısal sübvansiyon desteği

Ek bütçenin harcama kompozisyonu yalnızca sosyal transferlerle sınırlı kalmayıp, arz yönlü ekonomiyi destekleyecek yapısal yatırımları da içeriyor. Özellikle küresel rekabetin yoğunlaştığı yarı iletken altyapısı, yapay zeka Ar-Ge çalışmaları ve yeşil enerji dönüşümü projelerine yönelik stratejik sermaye ödeneklerinin artırılması planlanıyor. Kamu finansmanındaki bozulmaya yönelik eleştirilere karşı ekonomi yönetimi, bu verimlilik artırıcı yatırımların orta vadede potansiyel büyüme oranını yukarı çekerek vergi matrahını genişleteceğini savunuyor. Siyasi partiler arasında bütçenin finansman modeli ve yeni tahvil ihraç miktarı üzerindeki müzakereler sürerken, taslak metnin önümüzdeki yasama döneminde parlamentonun onayına sunulması bekleniyor.