Yüksek faiz ABD konut sektörünü baskılıyor

ABD’de yeni konut inşaatı geçen ay yüzde 2,8 azalarak yıllık bazda 1,47 milyon konut seviyesine geriledi.

Tek ailelik konut inşaat başlangıçları yüzde 9 düşüşle yıllık 930 bin adede geriledi ve ağustos ayından bu yana kaydedilen en büyük düşüş oldu. Bununla birlikte, çoklu aile konut inşaat başlangıçları yüzde 10'un üzerinde artış gösterdi.

Veriler ayrıca, gelecekteki inşaat faaliyetlerinin öncü göstergesi olan müstakil konut inşaat izinlerinin yüzde 2,6 düşüşle ağustos ayından bu yana en düşük seviyeye gerilediği belirtildi.

Rakamlar, konut inşaatçılarının hâlâ yüksek seviyede bulunan yeni konut stokunu eritmeye odaklandıklarını gösteriyor. Son aylarda satışlar artmış olsa da bunların çoğu halihazırda inşaat halindeki veya tamamlanmış konutlardı.

Mortgage faiz oranlarının yükselmesi, tüketici güveninin zayıflaması ve hane halkı bütçelerinin zorlanması gibi birçok zorluk, konut inşaatında sürdürülebilir bir toparlanma için engel teşkil ediyor.