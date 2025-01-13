Yüksek faiz enflasyonu çok düşürebilir uyarısı!

ECB baş ekonomist Philip Lane, politika yapıcıların faiz oranlarını düşürmeye devam etmemesi halinde Euro Bölgesi'nde enflasyonun Avrupa Merkez Bankası'nın yüzde 2'lik hedefinin altına düşebileceği uyarısında bulundu.

Avusturya'da yayımlanan Der Standard gazetesine pazartesi günü verdiği mülakatta Lane, çok fazla enflasyondan ziyade çok az enflasyonun artık faiz belirleyicilerinin dikkate alması gereken bir risk olduğunu söyledi. Lane, borçlanma maliyetlerinin "çok uzun süre çok yüksek kalmaması" gerektiğini çünkü büyümenin "enflasyonun hedefin önemli ölçüde altına düşmesine" neden olacak kadar zayıf olabileceğini söyledi.

Lane, yüksek enflasyon oranları gibi "bunun da istenmeyen bir durum olduğunu" vurguladı.

Lane'in yorumları, ABD'de enflasyonun toparlanması ve güçlü istihdam artışının beklentileri aşmasının ardından Fed'in daha şahin bir tona geçmesiyle birlikte para politikasında artan transatlantik boşluğu vurguluyor.

Yatırımcılar, politika yapıcıların haziran ayından bu yana gösterge mevduat faizini dört adımda yüzde 4'ten yüzde 3'e düşürmesinin ardından ECB'nin borçlanma maliyetleri yaklaşık yüzde 2'ye ulaşana kadar çeyrek puanlık indirimler yapmaya devam edeceğini tahmin ediyor.