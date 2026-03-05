Yükselen enerji maliyetleri Asya’da dengeleri değiştiriyor mu?

Küresel ekonomide enerji fiyatlarının yükselişi ve jeopolitik gerilimler, Asya’nın iki büyük merkez bankasını da baskı altına aldı. Çin Merkez Bankası (PBOC), iç talebi canlandırmak için parasal genişleme araçlarını devreye sokuyor. Likiditeyi artırmaya ve kredi koşullarını gevşetmeye yönelik adımlar, büyümeyi desteklemeyi hedefliyor. Pekin yönetimi, özellikle sanayi üretimindeki yavaşlamayı ve tüketici harcamalarındaki zayıflığı dengelemeye çalışıyor. Ancak dış talepteki daralma ve enerji maliyetlerindeki artış, Çin ekonomisinin toparlanmasını sınırlıyor.

BOJ’un temkinli politikaları

Japonya Merkez Bankası (BOJ) ise farklı bir tabloyla karşı karşıya. Yen’in değer kaybı, ithalat maliyetlerini yükselterek enflasyon baskısını artırıyor. Enerji bağımlılığı yüksek olan Japonya’da bu durum, para politikasında daha temkinli bir yaklaşımı zorunlu kılıyor. BOJ, devlet tahvili alım programlarını güncelleyerek piyasadaki dalgalanmaları kontrol altında tutmaya çalışıyor. Aynı zamanda iklim finansmanı için özel fonlama operasyonları başlatıldı; bu adımlar, Japonya’nın uzun vadeli ekonomik dönüşüm hedefleriyle uyumlu.

Çin’in büyümeyi destekleme çabaları ile Japonya’nın fiyat istikrarını koruma stratejisi, küresel merkez bankalarının farklı ama benzer baskılar altında olduğunu ortaya koyuyor. Enerji fiyatları ve para politikası kararları, yalnızca Asya değil, Avrupa ve ABD ekonomileri için de belirleyici olacak. Bu tablo, küresel finans sisteminde merkez bankalarının birbirine bağlı hareket etmek zorunda kaldığını gösteriyor.