Yükselen petrol enflasyon baskısını artırıyor

Phillip Nova Analistlerinden Priyanka Sachdeva, varil başına yaklaşık 100 dolar düzeyinde seyreden petrol fiyatları enflasyonu beslemeye devam edebileceğini söyledi.

Bir rapor hazırlayan Sachdeva, ABD'nin ortalama motorin fiyatının galon başına 5 doları aştığını belirterek bu gelişmenin Federal Reserve'ün yaklaşan kararı öncesinde enflasyonu yukarı itebileceğini vurguluyor.

Sachdeva, yüksek petrol fiyatlarının etkisinin hissedildiğini ve ekonomilerin stratejik petrol rezervlerine başvurması gibi önlemlerin de ciddi ölçüde sekteye uğrayan arzı rahatlatmadığını ve petrol fiyatlarındaki savaş risk priminin güçlü seyrini koruduğunu da ekledi.

Analist, petrol piyasalarının çatışmanın süresi, Hürmüz Boğazı'nın fiilen kapanması ve bu çatışmanın Körfez'deki petrol altyapısında bırakabileceği hasara odaklanmaya devam etmesinin beklendiğini ifade etti.