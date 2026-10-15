Yumuşak iniş senaryosu çöküyor mu? Fed’in Bej Kitap raporu ne anlama geliyor?

ABD genelindeki ekonomik faaliyetlerin nabzını tutan resmi verilere göre, 12 Fed bölgesinin büyük kısmında üretim ve tüketim iştahı zayıfladı. Bölgelerin önemli bir bölümünde toplam istihdam seviyeleri yatay kalırken, iş gücü piyasasında çok sınırlı değişimler gözlendi. Şirketlerin süregelen belirsizlikler nedeniyle yeni personel alımlarında temkinli davrandığı ve mevcut kadrolarını korumaya öncelik verdiği belirtiliyor. İstihdam piyasalarındaki bu durgun seyir, ekonomik büyümenin ivme kaybetmesindeki en temel etkenler arasında gösteriliyor.

Girdi maliyetlerinde yeniden hızlanma sinyali

Raporun fiyat gelişmelerine yönelik bölümünde, genel fiyat artışlarının 3 bölgede güçlü, 8 bölgede ise ılımlı seyrettiği aktarıldı. Ancak ılımlı fiyat artışı bildiren 8 bölgenin 3’ünde, girdi maliyetleri üzerindeki baskıların yeniden ivme kazandığı vurgulandı. Üreticilerin ham madde, lojistik ve özellikle son dönemde dalgalanan petrol fiyatlarına bağlı enerji kalemlerinde karşılaştığı bu maliyet artışları, nihai ürün fiyatlarının halihazırda yüksek seviyelerde bulunması nedeniyle tüketiciye doğrudan yansıma riski taşıyor. Bu durum, manşet enflasyon düşüş eğiliminde olsa bile yapısal fiyat baskılarının canlı kaldığını kanıtlıyor; zira fiyat hassasiyeti artan tüketicilerin harcama alışkanlıklarını değiştirmesi şirketlerin kar marjlarını da doğrudan baskılıyor. Yaşanan bu sıkışma, üretici ve perakendeci kanadında yeni yatırımların ertelenmesine yol açan en belirgin katalizör olarak öne çıkıyor.

Sanayi öncülüğünde sınırlı büyüme beklentisi

Gelecek dönem ekonomik faaliyete ilişkin beklentiler, süregelen küresel ve yerel belirsizliklerin gölgesinde şekilleniyor. Raporda, önümüzdeki aylarda imalat sanayisi öncülüğünde sadece sınırlı bir büyüme gerçekleşebileceğine işaret edildi. Yüksek faiz ortamının borçlanma maliyetlerini artırması ve küresel talepteki zayıflık, sanayi üreticilerinin hareket alanını kısıtlayan en büyük engeller olarak masada duruyor.

Finans devlerinden ‘temkinli duruş’ uyarısı

Raporun yayımlanmasının ardından küresel finans kurumları da ilk değerlendirmelerini paylaştı. 3. çeyrek bilanço dönemine giren ABD bankacılık devlerinden JPMorgan Chase ve Goldman Sachs, rapordaki bölgesel durgunluk ve sabit istihdam verilerine dikkat çekti. Kurumlar, yüksek faiz ortamının tahvil piyasaları üzerindeki baskısının sürdüğünü, sahadan gelen yavaşlama sinyallerinin de piyasalardaki bu gergin ve temkinli duruşu haklı çıkardığını belirtti. Yatırımcıların hisse senedi piyasalarında primli fiyatlamalara karşı daha seçici olması gerektiği vurgulandı.

Fed’in faiz denkleminde zorlu dönemeç

Son makroekonomik veriler, Fed'in ekim ayındaki para politikası toplantısında ekonomik görünümü değerlendirmek için kullanacağı en kritik dökümanlar arasında yer alıyor. Raporun sunduğu veriler, Fed yönetimi için karar alma sürecini oldukça zorlaştırıyor; çünkü faiz indirimlerinde acele edilmesi durumunda pusuda bekleyen girdi maliyetleri enflasyonu yeniden tetikleme riski barındırıyor. Diğer taraftan sıkı para politikasının uzun süre korunması, istihdamdaki donmayı toplu işten çıkarmalara dönüştürerek ABD ekonomisini sert bir resesyona sürükleyebilir. Bu iki ucu keskin senaryo nedeniyle para piyasalarındaki tüccarlar, Fed'in ekim ayı toplantısında faizleri mevcut hedef aralıkta sabit tutma olasılığını daha güçlü bir şekilde fiyatlamaya başladı. Ekonomik büyümenin sürdürülebilirliği ile enflasyonun kalıcı olarak kontrol altına alınması arasındaki bu hassas denge, önümüzdeki aylarda küresel piyasaların yönünü belirleyecek temel unsur olmaya devam edecek gibi görünüyor.