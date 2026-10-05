Yunanistan 2027 bütçesini sundu: Borç oranında sert düşüş bekleniyor

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Yunanistan hükümeti 2027 bütçe taslağını Yunan Parlamentosu'na sundu. Taslak, büyüme ve kamu maliyesinde toparlanmanın süreceğini gösteriyor.

Hükümet 2026'da bütçe fazlasının GSYH'nin %0,6'sına ulaşacağını tahmin ediyor. Böylece hedef aşılırken bütçe üst üste üçüncü yıl fazla verecek. 2027 için de %0,3 fazla öngörülüyor.

Büyüme ve istihdamda iyileşme sürüyor

Taslağa göre ekonomi 2026'da %2,0, 2027'de %2,3 büyüyecek. Yatırımların 2026'da %7,7, 2027'de %7,9 artması bekleniyor. İşsizlik oranının ise 2026'da %8,4'ten 2027'de %7,9'a gerilemesi öngörülüyor.

13 milyar Euro erken ödeme planı

Güçlü bütçe borç azaltımına alan açtı. Atina yönetimi yaklaşık 13 milyar Euro tutarında borcu vadesinden önce kapatacak.

Bu adımın etkisiyle kamu borcunun GSYH'ye oranının 2026'da %136,7'ye, 2027'de %128,8'e düşmesi bekleniyor. Böylece iki yılda borç oranında 7,9 puanlık gerileme olacak ve İtalya Avrupa'nın en borçlu ülkesi konumuna geçecek.

Borçlanma maliyeti Fransa ve İtalya'nın altında

Yunanistan 2026'da bütçe fazlası veren dört Avrupa ülkesinden biri konumunda. Mali iyileşme tahvil piyasasına yansıdı, borçlanma maliyetleri Fransa ve İtalya'nın altına indi.

Eylül ayında Moody's görünümü pozitife çekerken Scope Ratings not artırımına gitti.