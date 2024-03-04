Yunanistan Finansal İstikrar Fonu, Piraeus Bank’ın hisselerini satıyor

Yunanistan'ın banka kurtarma fonu, Piraeus Bank'ın yüzde 22'ye kadar olan hissesinin satışı için bir teklif başlatacağını, ancak fonun karar vermesi halinde bu oranın artırılabileceğini söyledi.

Yunanistan Finansal İstikrar Fonu'ndan (HFSF) yapılan açıklamada, hisselerin Yunanistan'da halka arz yoluyla Yunan yatırımcılara ve tahsisli satış yoluyla yabancı yatırımcılara satılacağı belirtildi.

Arzın 4-6 Mart tarihleri arasında hisse başına 3,7 ila 4 euro arasında belirlenen bir fiyat aralığında gerçekleşeceği kaydedilen açıklamada, BofA Securities, Goldman Sachs Bank ve UBS'in yabancı yatırımcılara arz için ortak koordinatörler olarak hareket ettiği belirtildi.