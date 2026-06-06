Yunanistan ilk çeyrekte %2 büyüme kaydetti: Makro genişleme sürdürülebilir mi?

Yılın ilk üç aylık kesitinde Yunanistan’a giriş yapan turist sayısında yaşanan keskin artış doğrudan hizmet gelirlerine yansırken, sanayi üretimi ve doğrudan yatırımlardaki dönemsel yavaşlama büyüme ivmesini frenleyen başlıca unsurlar olarak öne çıktı.

Dış ticaret ve hizmet sektörü büyümeyi sırtladı

Akdeniz havzasında mali toparlanma sürecini sürdüren ülkeden gelen makroekonomik veriler, ekonomik aktivitenin pozitif bölgede kalmaya devam ettiğini gösterdi. Yayımlanan son raporlar, mevsimsel etkilerden arındırılmış Gayri Safi Yurt İçi Hasıla’nın (GSYİH) yılın ilk çeyreğinde yıllık bazda %2 oranında genişlediğini tescilledi. Mal ihracatında küresel talep daralmasına bağlı olarak yaşanan hafif gerilemeye tezat olarak, turizm taşımacılığı ve hizmet kalemlerinin sergilediği güçlü performans büyüme rakamını yukarı taşıyan ana motor oldu.

Yatırım eğiliminde temkinli bekleyiş

Yıllık bazdaki istikrarlı yükselişe karşılık, bir önceki çeyrekle yapılan kıyaslamalar iç piyasada firmaların daha temkinli adımlar attığına işaret etti. Dönemsel bazdaki büyüme oranının bir önceki döneme göre çok daha düşük bir seviyede sabit kalması, yükselen enerji ithalatı maliyetlerinin ve küresel faiz ortamının bir sonucu olarak yorumlandı. Şirketlerin uzun vadeli sermaye yatırımlarını ve fabrika harcamalarını nisan öncesindeki dönemde bir miktar askıya alması, dönemsel ivme kaybının temel nedeni olarak kayıtlara geçti.

İç tüketim ve kamu maliyesinde dengeli tablo

Ekonominin talep tarafı incelendiğinde ise hanehalkı harcamalarının dirençli yapısını koruduğu görüldü. Tüketici güven endekslerindeki temkinli iyileşmeyle birlikte iç pazardaki alışveriş hacmi istikrarlı bir seyir izledi. Vergi tahsilatlarındaki artışın kamu bütçesine sağladığı katkı sayesinde mali disiplin hedefleri korunurken, dış pazarlara olan yüksek bağımlılık nedeniyle enerji fiyatlarındaki olası dalgalanmalar önümüzdeki dönemler için en büyük risk unsuru olarak varlığını sürdürecektir.