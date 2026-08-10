Yunanistan sanayisinde vites küçülse de büyüme serisi sürüyor

Haziran 2026 ayına ilişkin sanayi üretim endeksinin alt kalemleri incelendiğinde, ekonomik büyümenin temel itici gücü konumundaki imalat sanayisinin yıllık bazda %2,4 artış gösterdiği görüldü. İmalat çatısı altındaki olumlu gidişatta; özellikle makine ve ekipman üretimindeki %5'lik yükseliş ile gıda, tekstil ve fabrikasyon metal ürünlerindeki %2,2'lik istikrarlı artışlar kritik rol oynadı. Buna karşın sanayi grubunun diğer ana damarlarından olan madencilik ve taş ocakçılığı sektörü %3 oranında daralırken, su temini faaliyetlerinde de %2,6'lık kayıp yaşandı.

Yüksek maliyetler enerji üretimini aşağı çekiyor

Ülke genelindeki üretim dinamiklerini baskılayan en önemli etkenlerden biri ise enerji maliyetleri ve dalgalı tüketim talebi oldu. Veriler doğrultusunda, elektrik tedariki sektörü haziran ayında yıllık bazda %3,8 oranında gerileme kaydetti. Küresel ölçekte emtia piyasalarındaki belirsizliklerin mal üreticileri üzerindeki olumsuz yansımaları sürerken, sanayi üretimi mevsimsel düzeltmelerden arındırılmış aylık bazda da bir önceki aya kıyasla %0,4 oranında hafif bir gevşeme gösterdi.

Gelecek dönem beklentileri temkinli duruşu işaret ediyor

Açıklanan göstergeler, büyüme serisinin devam etmesini olumlu bir sinyal olarak işaret etmekle birlikte, ivme kaybının önümüzdeki çeyreklere yönelik risk barındırdığını ortaya koyuyor. Fabrikalardaki bu yavaşlama eğiliminin, Avrupa genelindeki durgunluk ve küresel talep daralmasıyla birleşerek önümüzdeki aylarda yeni siparişler üzerinde ek bir baskı yaratabileceği tahmin ediliyor. Özellikle kıta genelinde süregelen faiz politikaları ve dış pazarlardaki satın alma gücü düşüşü, ihracat odaklı Yunan sanayicilerini daha temkinli adımlar atmaya zorluyor. Bu doğrultuda, yerli üreticilerin küresel rekabet gücünü koruyabilmesi ve üretim maliyetlerini dengeleyebilmesi adına, enerji başta olmak üzere girdi maliyetlerini düşürecek yeni devlet teşviklerinin ve yapısal reformların hayata geçirilmesi gerektiği öncelikli bir ihtiyaç olarak öne çıkıyor.