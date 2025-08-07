Yunanistan’da bankalar tek ATM sistemine geçiyor

Yunanistan’da 11 Ağustos’ta yürürlüğe girecek yeni düzenleme ile birlikte, bankaların nakit çekim işlemlerinden aldığı ücretler kaldırılıyor. Yeni uygulama kapsamında, müşteriler farklı bankalara ait ATM’lerden ücret ödemeden para çekebilecek. Düzenleme, turistler ve dijital banka kullanıcıları açısından avantaj sunarken, yerel bankalar ise maliyetlerin artmasından endişe ediyor.

ATM ücretlerinin kalmasından sonra yeni adım ortak ATM

Yeni sisteme uyum sağlamak isteyen Yunan bankaları, ortak bir ATM ağı oluşturma fikrini gündeme aldı. Planlanan sistemde, tüm bankalara ait ATM’lerin tek bir marka altında birleştirilmesi öngörülüyor. Bu sayede işletme maliyetlerinin bankalar arasında paylaşılması ve müşterilere daha geniş erişim imkânı sağlanması hedefleniyor. Sistemdeki gelir paylaşımının ise her bankanın işlem hacmine göre belirleneceği ifade ediliyor.

Portekiz modeli örnek alınıyor

Yunanistan, bu dönüşüm sürecinde Portekiz’deki ortak ATM sistemi modelini yakından takip ediyor. Portekiz’de bankalar, tek bir ATM platformu altında iş birliği yaparak operasyonel giderleri birlikte karşılıyor. Bu sistem, hizmet ağını genişletirken rekabetten ziyade iş birliği odaklı bir yapı oluşturuyor.