Yunanistan'da fabrikaların çarkları hızlandı: Sanayi üretiminde güçlü mayıs ivmesi

Ekonomik faaliyetlerin seyrini gösteren resmi veriler, sanayi sektörünün bahar dönemini hareketli kapattığını gösteriyor. Bir önceki ay yaşanan %3,2'lik daralmanın ardından, mayıs ayında mevsimsellikten arındırılmış üretim çarkları aylık bazda %1,9 oranında toparlandı. Bu ivmeyle birlikte, ocak-mayıs dönemini kapsayan yılın ilk beş aylık toplam sanayi çıktısı da geçen senenin aynı dönemine göre yukarı taşınmış oldu.

Ulaşım araçları ve rafine petrol imalatı öne çıktı

Sektörel bazda incelendiğinde, yıllık %7,1 büyüyen elektrik sektörü ile %3,7 artış gösteren imalat sanayi büyümenin ana taşıyıcısı oldu. Alt kırılımlarda ise gemi, uçak ve lokomotif gibi diğer ulaşım araçlarının üretimi %69,2 gibi rekor bir sıçrama gerçekleştirdi. Bu grubu %33,1 ile motorlu kara taşıtları ve römork imalatı, %32,1 ile de kok kömürü ve rafine edilmiş petrol ürünleri takip etti. Madencilik ve taş ocakçılığı alanındaki %10,9’luk kayıp ile su tedarikindeki %2,1’lik daralma ise genel endeksteki daha büyük bir yükselişin önünü kesti.

İç pazarın gücü dış piyasalardaki riskleri dengeliyor

Sahadan gelen PMI verileri de üretimdeki bu canlılığı destekliyor. Mayıs ayında 53,3 seviyesine ulaşan imalat endeksi, fabrikalardaki yeni sipariş döngüsünün canlı kaldığını ortaya koyuyor. Ancak büyümenin itici gücü tamamen iç talepten kaynaklanıyor. Küresel lojistik hatlardaki tıkanıklıklar ve Orta Doğu kaynaklı jeopolitik riskler nedeniyle, sınır ötesi pazarlardan gelen yeni ihracat siparişleri üst üste dördüncü ayda da zayıf kalarak dış talepteki kırılganlığın devam ettiğini gösteriyor.