Yunanistan’da mart enflasyonu sürprizi: Ekonomik mucize miadını mı dolduruyor?

Yunanistan İstatistik Kurumu (ELSTAT) tarafından paylaşılan son veriler, tüketici fiyat endeksinin mart ayında yıllık bazda yüzde 3,4’e ulaşarak beklentilerin üzerinde bir seyir izlediğini teyit ederken, bu yükselişin arkasındaki temel itici gücün gıda ve hizmet kalemleri olduğu görülmektedir. Enerji maliyetlerindeki dalgalanmanın yanı sıra gıda enflasyonundaki katılık, Atina’nın son yıllarda yakaladığı dezenflasyon sürecinin ne kadar kırılgan bir zeminde ilerlediğine işaret ediyor. Bölgedeki diğer Euro Bölgesi ülkelerinde enflasyonist baskılar bir nebze olsun soğuma sinyalleri verirken, Yunanistan’daki bu yukarı yönlü sapma, hanehalkı harcanabilir geliri üzerinde yeni bir erozyon tehdidi oluşturuyor.

Turizm sezonu öncesi artan maliyetler rekabetçiliği tehdit ediyor mu?

Hizmet sektöründeki fiyat artışlarının mart ayı itibarıyla belirginleşmesi, ülkenin en kritik döviz kaynağı olan turizm sezonu öncesinde maliyet yapısını doğrudan etkileyen bir risk faktörü olarak okunmaktadır. Konaklama ve ulaştırma kalemlerindeki artışlar, Yunanistan’ın Akdeniz çanağındaki rakiplerine karşı sahip olduğu fiyat avantajını sınırlama potansiyeli taşırken, bu durumun cari denge üzerindeki etkileri ekonomi yönetimini yeni bir denge arayışına zorlayabilir. Fiyatlar genel düzeyindeki bu hareketlilik, sadece bir veri değişimi olmanın ötesinde, Yunan ekonomisinin dış şoklara karşı ne denli korumasız kaldığının da bir göstergesi olarak kabul ediliyor.

Mali politika ve fiyat istikrarı arasındaki hassas denge bozuluyor mu?

Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) faiz politikalarını yakından takip ettiği bir konjonktürde, Yunanistan’ın yıllık enflasyondaki bu yüzde 3,4’lük sıçraması, mali teşviklerin ve vergi politikalarının etkinliğini yeniden tartışmaya açıyor. Piyasa aktörleri, bu yükselişin geçici bir arz şokundan mı kaynaklandığı yoksa talep yönlü bir ısınmanın habercisi mi olduğu konusunda ayrışırken; enflasyondaki bu inatçı seyir, Atina’nın "yatırım yapılabilir seviye" notunu koruma ve borç sürdürülebilirliğini sağlama hedeflerinin önündeki en büyük psikolojik bariyerlerden biri haline geliyor. Gelinen noktada Yunanistan’ın ekonomi tarihindeki bu yeni sayfa, fiyat istikrarının mı yoksa büyüme iştahının mı galip geleceğini belirleyecek kritik bir virajı simgeliyor.