Yunanistan'da perakende satışlar temmuzda yıllık %5,2 arttı

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Yunanistan'da iç talep yaz döneminin ortasında vites yükseltti. Perakende satışlar Temmuz 2026'da yıllık bazda %5,2 artış kaydetti. Söz konusu oran, haziran ayında revize edilen %1,8'lik artışın oldukça üzerinde gerçekleşti. Mevsimsellikten arındırılmış verilere bakıldığında ise aylık bazda %1,4’lük bir büyüme yakalandı. Hatırlanacağı üzere, haziran ayında aylık bazda %1,4 düşüş kaydedilmişti.

Gıda ve süpermarket grubu lokomotif oldu

Temmuz ayındaki bu güçlü yükselişin arkasındaki ana motor gıda sektörü oldu. Gıda grubundaki satışlar, haziran ayındaki %2,4'lük seviyesinden temmuzda yıllık %5,6 artışa ivmelendi. Alt kategoriler incelendiğinde süpermarket satışları %5,8, gıda, içecek ve tütün ürünleri %4,8, eczane, ilaç ve kozmetik ürünleri ise %5,9 yükseldi. Haziran ayında bu kalemlerdeki artış sırasıyla %2,2, %0,2 ve %3,3 olarak gerçekleşmişti. Gıda dışı grupta otomotiv yakıtı hariç satışlar ise hazirandaki %4,0'lık seviyesinden %5,6'ya ulaştı.

Geçen ay düşen kalemlerde güçlü toparlanma

Haziran ayında gerileme kaydeden birçok kalemde temmuzla birlikte yön yeniden yukarı döndü. Mağaza dışı perakende satışlar %-2,1'den %1,8'e, kitap, kırtasiye ve diğer ürünler ise %-0,6'dan %3,1'e yükseldi. Akaryakıt maliyetlerinin gölgesindeki otomotiv yakıtı satışlarındaki daralma ise %6,7'den %0,4'e gerileyerek neredeyse sıfırlandı.

Buna karşın, bazı temel tüketim gruplarında hız kesilmesi dikkat çekti. Giyim ve ayakkabı grubunda yıllık artış %6,8'den %2,7'ye gerilerken; mobilya, elektrikli ekipman ve ev eşyası grubundaki büyüme %10,9'dan %8,7'ye indi.