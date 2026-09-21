Yunanistan'da turizm yetmedi: Cari fazla 3'te 1'e indi

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

Yunanistan cari dengede temmuzda 218 milyon Euro ile artıda kaldı. Geçen yılın aynı ayında fazla 670 milyon Euro seviyesindeydi. Böylece yıllık fazla üçte birine kadar daraldı.

Dış ticaret açığı büyüdü, turizm tek başına yetmedi

Hizmetler tarafı beklentiyi karşıladı. Seyahat gelirlerinin desteğiyle hizmetler fazlası 4,39 milyar Euro'dan 4,65 milyar Euro'ya yükseldi ve cari dengeye en büyük katkıyı sağlamaya devam etti. Ancak mal ticaretindeki bozulma bu katkıyı gölgeledi.

İhracat 4,97 milyar Euro'da kalırken ithalat 8,12 milyar Euro'ya çıktı. Sadece mal ticaretindeki açık 2,92 milyar Euro'dan 3,15 milyar Euro'ya yükseldi. Turizm geliri, ithalat faturasını kapatmaya yetmedi.

Gelir çıkışları tabloyu bozdu

Bozulma gelir kalemlerinde de sürdü. Faiz, temettü ve kar transferlerinin etkisiyle birincil gelir açığı 570 milyon Euro'dan 680 milyon Euro'ya çıktı. İkincil gelir açığı ise 240 milyon Euro'dan 600 milyon Euro'ya yükselerek dikkat çekti. Hizmetlerdeki artışa rağmen mal ticareti ve gelir kalemlerindeki bozulma toplam fazlayı sınırladı.

Buna rağmen aylık bazda toparlanma var. Haziranda 603 milyon Euro açık kaydeden denge, temmuzda yeniden artı bölgeye döndü.