Yunanistan'ın haziran ayı dış ticaret açığı 2,6 milyar Euro’ya geriledi

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

Yunanistan, 2026 yılının haziran ayında dış ticaret açığını belirgin şekilde daralttı. Geçen yılın aynı dönemine kıyasla ihracatta %26,3 oranında kayda değer bir artış yaşandı. Bu artış, ithalatın üzerinde gerçekleşerek dış ticaret açığını 3,2 milyar Euro seviyesinden yaklaşık 2,6 milyar Euro’ya çekti. Bu gelişme, Yunanistan ekonomisinin dış ticaret performansında önemli bir iyileşme olduğunu gösteriyor.

İhracattaki artışın kaynakları ve etkileri

Haziran ayında ihracattaki güçlü artış, özellikle sanayi ürünleri, tarım ürünleri ve turizm gelirlerindeki yükselişle desteklendi. Yunanistan’ın ihracat pazarlarındaki çeşitlenme ve rekabet gücündeki artış, bu olumlu performansın temel nedenleri arasında yer aldı. İhracattaki bu yükseliş, ülkenin döviz gelirlerini artırarak dış ticaret açığının daralmasına doğrudan katkı sağladı.

İthalattaki kontrol ve dış ticaret dengesi

İthalat tarafında ise artış daha sınırlı kaldı. Enerji ve hammadde fiyatlarındaki küresel dalgalanmalara rağmen, ithalat hacminde kontrollü bir artış gözlendi. Bu durum, Yunanistan’ın ithalatını daha verimli yönetmeye başladığını ve dış ticaret açığını azaltmaya yönelik adımlar attığını gösteriyor.

Dış ticaret açığındaki bu daralma, Yunanistan ekonomisinin genel toparlanma sürecine olumlu yansıyor. İhracatın ithalatı aşması, ülkenin dış finansman ihtiyacını azaltarak ekonomik istikrarı destekliyor. Önümüzdeki dönemde, ihracatın sürdürülebilir şekilde artması ve ithalatın dengeli seyretmesi halinde, Yunanistan’ın dış ticaret dengesinde daha kalıcı iyileşmeler yaşanması bekleniyor. Bu gelişmeler, ülkenin ekonomik büyüme hedeflerine ulaşmasında önemli bir rol oynayabilir.