Zayıf tüketici talebi Çin yuanını sabitledi: Enflasyon verileri karışık sinyaller veriyor

Asya'nın en büyük ekonomisinden gelen son sinyaller, arz ve talep cephesinde ciddi bir ayrışmaya işaret ediyor. Yurt içi tüketici harcamalarının ivme kaybetmesiyle TÜFE oranları beklentilerin altında kalırken; küresel enerji ve emtia maliyetlerindeki yükseliş, fabrika çıkış fiyatlarını tetiklemeyi sürdürüyor. Sanayi üretimindeki maliyet artışının raflara yansımaması, imalatçıların kar marjlarını daraltırken iç piyasadaki durgunluğun boyutunu da gözler önüne seriyor.

Finans piyasaları Çin Merkez Bankası’nın likidite adımlarına kilitleniyor

Finans piyasaları ise bu tablo karşısında Çin Merkez Bankası’nın (PBOC) atacağı adımlara odaklanıyor. Tüketici güvenini yeniden inşa etmek ve piyasaya likidite sağlamak amacıyla yakın dönemde radikal bir faiz indirimine gidilebileceği öngörülüyor. Makroekonomik dengeleri bozmadan büyümeyi desteklemenin yollarını arayan Pekin'in kararları netleşene kadar, küresel fonların temkinli duruşunu koruması bekleniyor.

Küresel ölçekte ise doların güçlü duruşu ve enerji piyasalarındaki hareketlilik, yuanın sert bir değer kaybı yaşamasının önüne geçiyor. İç talep cephesinde kalıcı bir canlanma emaresi görülmediği müddetçe, ulusal para birimi üzerindeki baskının orta vadede devam edeceği anlaşılıyor. Bu durum, önümüzdeki aylarda dış ticaret dengelerini ve Asya genelindeki kur koridorunu doğrudan etkileme potansiyeli taşıyor.